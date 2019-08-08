Samanyolu Haber /Politika / Kayyımın ihalesine AKP'li üyeler bile isyan etti /08 Ağustos 2019 00:24

Kayyımın ihalesine AKP'li üyeler bile isyan etti

Van’ın Erciş Belediye Meclisi, kayyım döneminde gerçekleştirilen belediyenin sahil yolunda bulunan arazilerinin 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle özel bir firmaya tahsis edilmesine dair alınan kararı iptal etti. İptal kararına AKP'li meclis üyeleri de destek verdi.

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Erciş Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Yıldız Çetin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda, kayyım döneminde gerçekleştirilen Sahil Kent Mahallesi’nde bulunan 171 ada 1 parsel taşınmazın güneyinde ve doğusunda bulunan park alanının 25 yıllığına özel bir firmaya yap-işlet-devret modeliyle yıllık 16 bin artı KDV bedel karşılığında tahsis edilmesine dair alınan kararı AKP grubunun desteğiyle oy birliği ile iptal etti. 

İptale ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yıldız Çetin, "Yap-işlet-devret modeli ile yapılan sözleşmeyi incelediğimizde tamamen usulsüzce, kişiye özel olarak hazırlanmış bir ihale olduğu açık bir şekilde ortadadır. Kayyım döneminde gerçekleştirilen ihalede imtiyaz ihalesi işlem döngüsüne uyulmamış, yüksek planlama kurulunun kararı alınmamış. Yıllık 16 bin TL kira bedeli ile kurum zarara uğratılmış ve en önemlisi Van 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Erciş'in imar planı kararına rağmen alanda projelendirme yapılarak ruhsat verilmiş’’ dedi.
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