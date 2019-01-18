Samanyolu Haber /Ekonomi / Ülker hisselerini AKP'ye yakın iş adamlarına devretti /18 Ocak 2019 10:39

Ülker hisselerini AKP'ye yakın iş adamlarına devretti

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Ülker ailesinin yönettiği Yıldız Holding'in Aktül Kağıt'ta bulunan yüzde 33'lük payını BİM ve hissedarları Mustafa Latif Topbaş, Ahmet Arif Topbaş ve Tahir Pazarlama'ya sattığını yazdı. Ülker'in aktardığına göre buradan elde edilen gelir, Ülker ailesinin sendikasyon kredilerini kapatmak için kullanılacak.

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Kerim Ülker'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

Bilindiği üzere 2011 yılında temeli atılan Sakarya'daki 140 bin metrekarelik alanda üretim yapan Aktül Kağıt, hijyenik ürünler anlamında önemli bir firma. 7 yılda toplam 400 milyon liranın üzerinde yatırım yapılan Aktül'de Yıldız Holding, yüzde 33 paya sahipti. Aktül'ün geri kalanı ise Topbaş Ailesi'ndeydi. Komili Konfor, Komili Yuvam gibi tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil, peçete üretimi gerçekleştiren Aktül, bir çok market zinciri için de private label adı verilen markalı ürün üretimi de gerçekleştiriyordu. Ayrıca Komili Profesyonel markasıyla jumbo bobin üretimi de gerçekleştiren şirkette Yıldız Holding, kalan hisselerini vitrine çıkarmıştı.

Edindiğim bilgilere göre 8 yılda yaklaşık 1 milyar liralık bir değere ulaşan şirketteki Yıldız Holding'in payına önce Eczacıbaşı Grubu talip olmuş, son anda bu süreç sona ermişti. Şirketteki son kalan Yıldız Holding payını BİM ve hissedarları Mustafa Latif Topbaş, Ahmet Arif Topbaş ve Tahir Pazarlama aldı. Yine edindiğim bilgilere göre Yıldız Holding, bu satışla elde ettiği gelirin bir kısmını sendikasyon kredilerinin kapanmasına, bir kısmı da atıştırmalık ve perakende gibi ana işlerin büyümesine, yeni marka oluşturmasına yani yatırıma harcayacak.
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