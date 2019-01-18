AKP'li isim: %52'nin altına düşersek kazığa oturturlar, MHP ile perde gerisinde hep birlikteydik

AKP ile MHP, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimler için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de birlikte seçime gitme kararı aldı. AKP teşkilatı bu kararı kutlamak için diğer ittifak ortağı MHP'ye ziyarete gitti.





Oda TV'de yer alan habere göre, ziyarette konuşan AKP'li Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, şunları söyledi:





''Cumhur İttifakı olarak Türkiye genelinde yüzde 52'nin altına düşmememiz lazım. Yüzde 52'nin altına düştüğümüz zaman tahmin ediyorum ki hepimizi darağacına çekerler, kazığa oturturlar. Bu yüzden milli ve manevi unsurlar olarak, birbirine benzeyen unsurlar olarak… İnşallah büyüklerimiz karar verdi, yola çıktık, bu yolun neferi olarak çalışacağız.''





Güven ayrıca geçmişte MHP ile ilgili yaptığı açıklamaların siyaseten olduğunu, zaten perde gerisinde MHP ile birlikte çalıştıklarını söylemesi şaşkınlığa yol açtı