'Ülkemizde düğün yapan Hintli sayısında ciddi artış var'

Türkiye-Hindistan İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hindistan'dan bir çok daha fazla turist bekliyoruz. Son yıllarda düğünlerini ülkemizde yapan Hintli ailelerin sayısında ciddi bir artış yaşandığını görüyorum. Turist sayılarının artırılması ulaşımın geliştirilmesini ve gerekli kılıyor" dedi.





Erdoğan, "Kendi milli paralarımızla karşılıklı olarak ithalat ve ihracatı yapabiliriz. Türkiye, genç ve nitelikli iş gücü, gelişmiş alt yapısı ile bölgesinde ve dünyada önemli bir aktör haline ekonomik olarak gelmiştir" ifadelerini kullandı.