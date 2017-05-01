Afrika'da zirai sulama sorununu Hizmet Okulu öğrencileri çözecek

Tarımda su israfını önleyen mekanizma, ulaşım için tek tip kart, üç boyutlu yazıcı, down sendromlu çocukları eğiten yazılım, engellilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar… Dört kıtadan yüzlerce proje Bükreş’teki bilişim yarışmasında buluştu. Lumina okullarının ev sahipliğindeki yarışmada, tek tek jüri önüne çıkacak olan projelerden ödüle layık görülenler, pazartesi günü anons edilecek.





45 ülkeden 357 proje, Romanya’daki Hizmet okullarının organize ettiği uluslararası bilişim yarışmasında buluştu. Bu yıl 15. kez düzenlenen organizasyonda, 700’ü aşkın öğrenci, en yeni teknolojik buluşları kullanarak hazırladıkları çalışmaları görücüye çıkardı. Sergilenen projeler arasında, insan odaklı ve günlük hayatı kolaylaştıran çalışmalar başı çekiyor.





Güney Afrika’nın Durban şehrinde hizmet veren Star Koleji öğrencilerinin sergilediği proje, suyun kıymetli olduğu Afrika’da tarımda en ekonomik sulama yöntemini öngörüyor.





İçme suyunun yüzde 60’ının tarımda kullanıldığı ülkede, Sashen Naido ve Ayush Chunilal’ın hazırladıkları projeyle bu oran yüzde 15’e düşece. Kurulan mekanizma bitki çeşidi, hava sıcaklığı ve toprağın nemine göre dağıtılacak suyu ayarlıyor ve sulamayı gerçekleştiriyor. Yazılım yardımıyla da sistem uzaktan yönetilebiliyor. Devletin projeyi önemsediğini kaydeden öğretmen Tahir Benli, her konuda destek gördüklerini vurguluyor.





Makedonya’dan Yahya Kemal Koleji öğrencilerinin geliştirdiği 3 boyutlu yazıcı ise, piyasadakilerden farklı olarak, 16 milyon renkte model üretebiliyor. Üsküplü öğrencilerin 10 kat ucuza mal ettikleri yazıcı, üç temel rengi istenilen oranda karıştıran mekanizmasıyla dikkat çekiyor.





Yarışmaya Ukrayna’dan katılan Danil Shmidt, down sendromlu çocuklar için yazılım hazırlamış. Çocukları fiziksel ve mental olarak geliştirmeyi amaçlayan program, bilimsel altyapıya sahip. Uzmanlarından yardım alan Danil, projesinde kademeli bir eğitim metodu kullanmış.





YARIŞMA BÜYÜK TAKDİR GÖRÜYOR





Uluslararası alanda uzun soluklu tek bilişim yarışması hüviyetindeki İnfomatrix, yetkililerden büyük takdir görüyor. İlk yılından itibaren yarışmanın müdavimi olan, Romanya parlamentosu azınlık grubu başkanı Varujan Pambuccian, izlenimlerini şu sözlerle dile getiriyor: ‘’Bu yıl bir sıçrama görüyorum. Bu kadarı benim için bile süpriz oldu. Kaliteli, patent alabilecek çok sayıda çalışma var. Patent konusunda öğrencilere yol göstermemiz gerekiyor.’’





Ukrayna, Litvanya, Malezya ve Endonezya’nın Bükreş’teki diplomatik temsilcileri, ülkelerinden gelen yarışmacıları ziyaret ederek cesaretlendirdi. Yarışmayı kültürel kaynaşma adına büyük bir şans olarak niteleyen Litvanya büyükelçisi Arvydos Pocius, izlenimlerini, ‘’Farklı kıtalardan yarışmaya gelen öğrencilere kendilerini bilgi anlamında geliştirmenin yanında, birbirlerini tanıma fırsatı veriyor. İlk kez katıldım; çok etkilendim.’’ sözleriyle dile getirdi.





ROBOT YARIŞLARI HEYECAN DOLU





Yarışmanın robotlar kategorisine, özellikle ortaokul öğrencileri ilgi gösteriyor. Sumo güreşçisi robotlar, rakibini belirlenen alanın dışına atmaya çalışıyor. Çizgi takibi dalında ise, bol virajlı güzergahı en erken tamamlayan robot ilk sırayı alıyor.





15 yıllık geçmişiyle alanında marka olan Infomatrix yarışması, teknoloji firmalarının dikkatini çekiyor. Microsoft başta olmak üzere birçok teknoloji firması sponsorluk ve partnerlikle projeyi destekliyor. Yarışma pazartesi günü yapılacak ödül töreniyle sona erecek.



