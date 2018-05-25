Samanyolu Haber /Gündem / AKP seçim günü Sosyal Medyaya MİT ve Hackerlarla müdahale etmeye hazırlanıyor... /25 Mayıs 2018 12:12

AKP seçim günü Sosyal Medyaya MİT ve Hackerlarla müdahale etmeye hazırlanıyor...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 24 Haziran’daki seçimlere sosyal medya üzerinde müdahaleye hazırlanıyor. Bakanlık, ‘anormal’ olarak nitelendirdiği yayınların seçim zamanı engelleneceğini açıkladı.

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Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, 24 Haziran’daki çifte seçime bir ay kala, alınacak önlemlere ilişkin çalışmalarını hızlandırdı. Buna göre bakanlık emniyet, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve hackerların birlikte çalışacağı sistemin altyapısını hazırladı.

Hürriyet’tin haberine göre, seçim gününe yönelik hazırlıklarla ilgili konuşan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, şunları söyledi:

“Seçim güvenliğiyle ilgili olarak bütün kamu kurumları ve bakanlıklarla irtibat halindeyiz. Bu kurumlarda Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) görev yapıyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte görev yapıyorlar. Bu kapsamda bütün irtibat noktalarını tekrar gözden geçirdik ve güncelledik. Kimi arayacağız, kim ile irtibata geçeceğiz bunların listesini çıkardık. 7/24 nöbet sistemi koyduk.

Birşel olma ihtimaline karşıymış

Seçimde herkes görev başında olacak. Çünkü sosyal medya da bir şeyler olma ihtimaline karşı takip edilecek. Seçim gecesi BTK bünyesindeki USOM’da Emniyet, MİT ve siber güvenlik uzmanları ortak bir şekilde çalışacak. Seçim güvenliği bu merkezden takip edilecek.

SEÇSİS sisteminin düzgün çalışması ve sosyal medyadan anormal yayınların engellenmesi için görev yapacaklar. Bu tür anormal yayınların engellenmesi için BTK başkanının yetkisi var. Bir sorunda öncelikle ilgili içeriği engelliyorlar ama 24 saat içerisinde de nöbetçi mahkemeden karar alması gerekiyor.


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