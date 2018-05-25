Samanyolu Haber /Gündem / Apple Samsung'dan 539 milyon dolar tazminat alacak /25 Mayıs 2018 12:15

Apple Samsung'dan 539 milyon dolar tazminat alacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mahkeme Güney Kore firması Samsung Electronics'i, Apple'ın orijinal iPhone modelinin özelliklerini taklit etmekten 539 milyon dolar tazminata mahkum etti.

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Jürinin bu kararıyla dünyanın akıllı telefon sektöründe başa güreşen iki firma arasında yedi yıldır devam eden anlaşmazlığa da bir nokta konulmuş oldu.

Anlaşmazlık, 2011 yılında Apple'ın Samsung'u patenti kendisinde olan telefon özelliklerini çalmakla suçlamasıyla başlamıştı.

Mahkeme bir yıl sonra Samsung'un Apple'a 1,05 milyar dolar tazminat ödenmesine hükmettiyse de rakip şirketler arasında bu kez de tazminatın miktarı üzerinde bir mücadele başlamış oldu.

Son mahkeme kararında 539 milyon dolarlık tazminatın 533 milyon doları, Apple'a ait üç tasarımın patentlerinin ihlali, kalan miktara da yine patenti alınmış telefon işlevlerinin kopyalanması gerekçeleriyle hükmedildi.

Apple yazılı bir açıklamayla jürinin sonunda "ürünlerimizi kopyalamasının bedelini ödemesine" karar vermesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Şirketin açıklamasında "Bu başından beri paranın ötesinde bir davaydı" denilerek, "Apple'da çalışan çok sayıda insanın emeği ve yaratıcılığının" korunmasının da çok önemli olduğu kaydedildi.

Buna karşılık Samsung kararın Apple için bir zafer olduğunu kabul etmiyor.

Yeniden itiraz edilebilir
Samsung'un başından beri tezi, ödenecek tazminatın, doğrudan doğruya söz konusu Samsung ürünlerinin, Apple patenti kapsamına giren özelliklerinden edilen kârla ilişkilendirilmesi dolayısıyla sadece 28 milyon dolar olması gerektiğiydi.

Apple ise tazminat talebini tüm iPhone kârı üzerinden hesaplamış ve başlangıçta 2,5 milyar dolar talep etmişti.

Teknoloji analizi şirketi IDC'den Kiranjeet Kaur Samsung'un son miktara da itiraz etme ihtimalinin bulunduğunu söylüyor.

Kaur'a göre sonuç Samsung'un da istediği gibi değil çünkü tazminat miktarının da ötesinde tasarımların kopyalandığının kabulüne dayanıyor.

Bu Kaur'a göre aslında iki şirketi aşan bir dava ve daha küçük şirketlere özellikle ABD piyasalarında patent ihlalleri konusunda ciddi bir uyarı niteliğinde.
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