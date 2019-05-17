Ukrayna'da koalisyon hükümeti dağıldı

Geçtiğimiz ay yapılan seçimlerle Volodimir Selenski'nin Devlet Başkanı seçildiği Ukrayna'da, Halk Cephesi'nin hükümetten ayrılma kararı ile koalisyon çöktü. Parti tarafından yapılan açıklamada kararın "yeni bir gündemle yeni bir koalisyon kurmak" hedefi ile alındığı belirtildi.





Ukraynalı partilerin yeni bir koalisyon kurmak için önünde 30 gün müzakare süresi bulunuyor. Bu, halkı temsil etmekte yetersiz kaldığı gerekçesiyle meclisi feshederek, ülkeyi erken seçimlere götürme sözü veren Selenski'nin elini kolunu bağlamış durumda.





Yeni koalisyonda anlaşma sağlanması için geçecek süre, Selenski'nin erken seçim takvimini işletmesini imkansız hale getiriyor.





Ukrayna'da yasa, hükümetin görevde olmadığı durumlarda erken seçime gidilmesine olanak vermiyor. Olağan seçim takvimiyse, parlamento seçimlerinin Ekim ayında yapılmasını öngörüyor. Seçime bu kadar az süre kala Selenski'nin parlamentoyu feshederek, ülkeyi erken seçime götürme yetkisi bulunmuyor.





Selenski tepkili





Pazartesi günü devlet başkanlığı yemini edecek görevi Petro Poroşenko'dan üstlenecek olan Selenski, koalisyonun dağılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Selenski, "Parlamentoda oynanan oyun, milletvekillerinin kendilerine oy verenleri önemsemediğinin başka bir ispatı" dedi. Ülkenin değişim ve reforma ihtiyacı olduğuna dikkat çelen Selenski, bunun için kabiliyetli bir parlamentonun gerekli olduğunu söyledi.





Dağılan koalisyonda, Selenski karşısında sandıkta hezimete uğrayan Poroşenko'nun partisi yer alıyordu.





Şu anki Meclis'te de Poroşenko'ya destek veren siyasetçilerin ağırlığı bulunuyor. Ukrayna'da siyasetin yeni aktörü olan Selenski'nin partisi "Halkın Hizmetkarı" ise parlamentoda temsil edilmiyor. Seçime gidilmesi durumunda partinin sandıktan birinci çıkması, ancak mecliste çoğunluğu sağlayamaması bekleniyor.





Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini, siyaset alanında deneyimi olmayan 41 yaşındaki komedyen Volodimir Selenski açık farkla kazanmıştı. Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ikinci tura kalan Selenski, oyların yüzde 73'ünü almıştı. Poroşenko, 2014 yılında Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç'i koltuğundan eden sokak gösterilerinin ardından Avrupa'nın en fakir ülkeleri arasında yer alan Ukrayna'da iktidara gelmişti.





(Deutsche Welle Türkçe)





