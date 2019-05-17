Samanyolu Haber /Gündem / Muhtarlık seçimleriyle ilgili yeni gelişme /17 Mayıs 2019 22:36

Muhtarlık seçimleriyle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir."

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da muhtarlarla iftarda programında konuştu. Erdoğan, "Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir." dedi.

Erdoğan'ın muhtarlık seçimleri hakkında açıklaması şöyle:

"Muhtarlık seçimlerinin de belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılmasının her iki seçimin daha sağlıklı yürümesini temin edecektir. Muhtarlarımızın özlük haklarının yanında silah dediniz, silah da verdik, hem de geri iade edilmemek üzere. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlık Bilgi Sistemi'ni de biz kurduk. Bu muhtarlık müeessesine verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Valilerimize, kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza muhtarlarımızla yakından ilgilenmeleri konusunda kesin talimatlarımız var. İnşallah önümüzdeki dönemlerimizde sizlerle el birliği içinde çok daha büyük hizmetlere beraberce imza atacağız."
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