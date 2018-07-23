





Yunus Erdoğdu, Ukrayna’daki Türk öğretmen ve gazetecilere yönelik benzer bir girişimin olabileceği endişelerini paylaşarak, Strana.ua isimli internet haber sitesinde güvenlik kaynaklarına dayandırılan bir haberde 10 kişilik isim listesi yer aldığını, bu isimler arasında kendisinin de bulunduğunu duyurarak yardım çağrısı yaptı.









Gazeteci Erkam Tufan Aytav’ın 30 Dakika programına konuk olan gazeteci Yunus Erdoğdu, 12 kişilik bir isim listesinin Ukrayna’nın internet sitelerinde yayınlandığının hatırlatarak, bu listedeki 2 ismin Türkiye’ye kaçırıldığını, bütün bu yaşananlara rağmen Ukrayna makamları ve savcılığının herhangi bir girişimde bulunmadığına dikkat çekti. Erdoğdu, “Ukrayna bu yaşananlarla, Avrupa’da Gabon ligine düştü’ değerlendirmesi yaptı.