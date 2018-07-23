Samanyolu Haber /Gündem / 'Ukrayna bu yaşananlarla, Avrupa’da Gabon ligine düştü' /23 Temmuz 2018 12:48

'Ukrayna bu yaşananlarla, Avrupa’da Gabon ligine düştü'

On gün önce işadamı Salih Zeki Yiğit ve gazeteci Yusuf İnan’ın MİT’in illegal operasyonu ile ülkeden kaçırılmasından sonra dün yine alarm durumuna geçildi. Kiev merkezli çalışan gazeteci Yunus Erdoğdu, benzer kaçırma ve illegal iadelerin olacağı uyarısında bulundu.

Ukrayna, Avrupa’da Gabon ligine düştü




 
Yunus Erdoğdu,  Ukrayna’daki Türk öğretmen ve gazetecilere yönelik benzer bir girişimin olabileceği endişelerini paylaşarak, Strana.ua isimli internet haber sitesinde güvenlik kaynaklarına dayandırılan bir haberde 10 kişilik isim listesi yer aldığını, bu isimler arasında kendisinin de bulunduğunu duyurarak yardım çağrısı yaptı.


Gazeteci Erkam Tufan Aytav’ın 30 Dakika programına konuk olan gazeteci Yunus Erdoğdu, 12 kişilik bir isim listesinin Ukrayna’nın internet sitelerinde yayınlandığının hatırlatarak, bu listedeki 2 ismin Türkiye’ye kaçırıldığını, bütün bu yaşananlara rağmen Ukrayna makamları ve savcılığının herhangi bir girişimde bulunmadığına dikkat çekti. Erdoğdu, “Ukrayna bu yaşananlarla, Avrupa’da Gabon ligine düştü’ değerlendirmesi yaptı.
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