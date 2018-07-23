Mesut Özil bıraktı Ama tartışma daha da alevlendi

Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in milli takım kariyerini noktaladığını açıklaması Almanya'da ırkçılık tartışması başlattı. Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesut Özil gibi büyük bir Alman futbolcunun ırkçılık nedeniyle ülkesinde istenmemesi ve Alman Futbol Federasyonu tarafından sahiplenilmediği hissine kapılması bir alarm işaretidir” dedi.





Yeşiller Partili Cem Özdemir Berliner Zeitung gazetesine verdiği demeçte Özil'in milli takımı bırakmasının "acı verici" olduğunu dile getirdi. Özil mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği resimle ilgili açıklamada bulunarak, milli formayı bir daha giymeyeceğini duyurmuştu. Özil, Türk asıllı olduğu için maruz kaldığı ırkçılıktan yakınmış ve Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'e sert eleştiriler yöneltmişti. Özil, "hissettiği ırkçılık ve saygısızlık nedeniyle milli takımda artık yer almayacağını üzülerek bildirmek zorunda olduğunu" duyurmuştu.



