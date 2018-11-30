Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna, 16-60 yaş arası Rusların ülkeye girişini yasakladı /30 Kasım 2018 16:19

Ukrayna, 16-60 yaş arası Rusların ülkeye girişini yasakladı

Ukrayna, 10 bölgede ilan ettiği sıkıyönetim kapsamında 16 ile 60 yaş arasındaki Rus erkeklerin ülkeye girişini yasakladı. Sadece cenaze sebebiyle yapılan seyahatler gibi "insani hallerde" yasağa istisna getirilecek.

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BBC Türkçe'deki habere göre, Rus erkeklerle ilgili ülkeye giriş yasağını Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko açıkladı.

Poroşenko Twitter sayfasından yaptığı açıklamada yasağın, Ukrayna içinde Rus milis güçleri oluşturulmasını engellemek için konduğunu söyledi.

BBC'nin Kiev'deki muhabiri Jonah Fisher, yasağın tam da Noel ve Yılbaşı dönemi yaklaşırken sınırdan geçişler üzerinde çok büyük etki yapacağını aktardı.

Jonah Fisher'e göre, Rusya misilleme niteliğinde kararlar alabilir.

KRİZ ÇIKMIŞTI

Rusya, Pazar günü Karadeniz'de içinde 24 denizci bulunan üç Ukrayna teknesine el koydu.

Ukrayna yetkilileri bunun "uluslararası hukukun pervasızca ihlali olduğunu" söylüyor.

Rusya ise teknelerin karasularını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Yaşananlar bölgede, Rusya'nın Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmesinden bu yana yaşanan en tehlikeli gerginlik.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Nisan 2014'te Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerde milis güçleri oluşturmuşlardı.

Ukrayna yönetimi milislerin Rusya'dan geçen güçlerce desteklendiğini vurguluyor, Rusya bu iddiaları reddediyor. 
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