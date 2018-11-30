Rusya: Ukrayna çok ileri gitti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Ukrayna'nın gerçekleştirdiği provokasyonlarla çok ileri gittiğini" ileri sürdü.







Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Kiev yönetiminin 16-60 yaş arası Rus erkeklerin Ukrayna'ya girişini kısıtlama kararı alması karşısında Ukrayna'nın çok ileri gittiğini ifade etti.





Zaharova, "Bence sorumlu yaklaşım sergilemenin ve Ukrayna'ya gerçek yardım sunmanın vakti geldi. Zira Ukrayna, Kiev yönetimi ve — nasıl adlandıracağımı bile bilmiyorum — devlet başkanı altında gerçekleştirdiği provokasyonlarda çok ileri gitti" dedi.





Ukrayna'daki Rus diplomatik temsilcilikleri önündeki protestoları değerlendiren Zaharova, Rus toplumunun sabrının tükenebileceğini söyledi.



