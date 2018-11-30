Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: Ukrayna çok ileri gitti /30 Kasım 2018 16:15

Rusya: Ukrayna çok ileri gitti

Ukrayna'daki Rus diplomatik temsilcilikleri önündeki protestoları değerlendiren Zaharova, Rus toplumunun sabrının tükenebileceğini söyledi.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Ukrayna'nın gerçekleştirdiği provokasyonlarla çok ileri gittiğini" ileri sürdü.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Kiev yönetiminin 16-60 yaş arası Rus erkeklerin Ukrayna'ya girişini kısıtlama kararı alması karşısında Ukrayna'nın çok ileri gittiğini ifade etti.

Zaharova, "Bence sorumlu yaklaşım sergilemenin ve Ukrayna'ya gerçek yardım sunmanın vakti geldi. Zira Ukrayna, Kiev yönetimi ve — nasıl adlandıracağımı bile bilmiyorum — devlet başkanı altında gerçekleştirdiği provokasyonlarda çok ileri gitti" dedi.

Ukrayna'daki Rus diplomatik temsilcilikleri önündeki protestoları değerlendiren Zaharova, Rus toplumunun sabrının tükenebileceğini söyledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya: Ukrayna çok ileri gitti Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:07:48