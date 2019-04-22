Uganda'da muhalefet liderine polis saldırısı

Afrika ülkesi Uganda’da, 30 yıllık Devlet Başkanı Yoweri Museveni’ye karşı muhalefetin başını çeken pop yıldızı ve milletvekili Robert Kyagulanyi (Bobi Wine), polisin destekçilerine yönelik saldırısının ardından yaka paça gözaltına alındı. Wine’ın bir konser düzenlemeye hazırlandığı sırada yapılan gözaltıda polis, ünlü şarkıcının destekçilerine de göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile saldırdı.







Wine, polisin bu saldırısı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyip konser vermeyi planlıyordu. Ancak 37 yaşındaki şarkıcının başkent Kampala’nın yakınlarındaki Busabala’da bir plajda düzenlemeyi planladığı etkinlik bir anda savaş alanına döndü. Victoria Gölü’nün kıyısındaki One Love Plajı’na yaklaştığı sırada Wine polis tarafından arabasından zorla çıkarılarak gözaltına alındı. Daha sonra Wine’ın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “Polis ve asker, polis şiddeti, adaletsizlik ve yetkinin suistimal edilmesi hakkındaki basın toplantımız için Busabala’ya gelmekten alıkoydu” denildi.





İki yıl önce parlamentoya giren Wine, ülkeyi 1984’ten bu yana yöneten 74 yaşındaki Museveni’ye karşı eleştirileri ve özellikle toplumsal adalet hakkındaki şarkılarıyla gençler arasında desteğe sahip. Geçen yıl kısa süreliğine gözaltına alınan ve işkence gördüğünü söyleyen Wine, 2021’de başkanlığa aday olacağını da açıkladı. Fakat Wine’ın konserleri ‘kamu düzenine aykırı olduğu’ gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından sıklıkla engelleniyor. Wine’ın destekçileri ise Museveni’yi, iktidarda kalmak için güvenlik güçlerini kullanmakla suçluyor.





Uganda Yüksek Mahkemesi geçen hafta, cumhurbaşkanlığı için yaş sınırının kaldırılmasına karşı başvuruyu reddederek Museveni’nin yeniden başkan adayı olmasının önünü açmıştı.