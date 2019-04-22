Samanyolu Haber /Gündem / Şehidin babası konuştu /22 Nisan 2019 20:03

Şehidin babası konuştu

Ankara’da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının ardından konuşan şehit babası Mustafa Kırıkcı, "Mahalle dışından bir provokasyon yapıldığını düşünmüyorum. Keşke yaşanmasaydı." dedi.

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Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın babası Mustafa Kırıkcı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazede saldırıya uğramasıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ailece evlatlarını kaybetmenin derin acısı içinde olduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı içinde bulunduğu koşullar nedeniyle görmediğini ifade eden Kırıkcı, "Kendi acımı yaşıyordum. Akrabalarım ve ailem oğlumun acısını yaşıyordu. Şehit babası olarak acımı tüm Türkiye paylaştı." diye konuştu.

"CENAZEME HERKES GELEBİLİR"

Kırıkcı, akrabalarının yaşananlarla ilgisinin olmadığını belirterek, şunları kaydetti: "Amcamın oğlu, benim acılarımı daha fazla paylaşmıştır. Kılıçdaroğlu'nun gelip gelmemesiyle ilgili hiç haberimiz yok. Ben ancak şehidimle ilgilendim, naaşını gittim önce havaalanından, sonrasında GATA'dan aldım. Ondan sonra acımdan kendimi de kaybettim. Akrabalarım hep acı içindeydi. Benim cenazem için herkes gelebilir. Bu acımı tüm dünya ve Türkiye paylaştı. Benim acım için herkes gelebilir."'

"MAHALLE DIŞINDAN PROVOKASYON YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kılıçdaroğlu'na vuran kişinin akrabaları değil mahalle sakinlerinden biri olduğunu anlatan Kırıkcı, "Mahalle dışından bir provokasyon yapıldığını düşünmüyorum. Keşke yaşanmasaydı. Kim ister böyle bir şey olmasını?" ifadelerini kullandı.
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