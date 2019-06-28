Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan Avrupa devine men cezası... /28 Haziran 2019 21:07

UEFA'dan Avrupa devine men cezası...

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasını ihlal eden İtalya Serie A takımlarından Milan, 2019-2020 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi. Milan'ın yerine Avrupa Ligi'ne Torino katılacak.

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UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasını ihlal eden İtalya Serie A takımlarından Milan, 2019-2020 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi. Milan'ın yerine Avrupa Ligi'ne Torino katılacak.

Serie A'da 2018-19 sezonunu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma imkanı elde eden Milan'a Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) kötü haber geldi. 2015-2018 yıllarında FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle CAS'ta yargılanan kırmızı-siyahlılar, önümüzdeki sezon için UEFA Avrupa Ligi'nden men cezası aldı. Bu cezanın ardından Milan'ın yerine Avrupa Ligi'nde Torino mücadele edecek.
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