İmamoğlu'ndan 'atama yetkisi' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle atama yetkisinin belediye başkanlarından alınıp, belediye meclisine verilmesi ve mahkemenin bu kararı iptal etmesiyle ilgili konuştu. İmamoğlu, “Bu hareket 23 Haziran’dan ders almadım, almıyorum demektir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yabancı basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.





Medyascope’tan Fırat Fıstık’ın haberine göre, Ekrem İmamoğlu kentin öncelikli sorunların trafik, yoksulluk, mültecilerin sıkıntıları, deprem, afetle mücadele, kentsel dönüşüm, yeşil alanların varlığı, kadınlar ve çocuklar için güvenlilik olduğunu belirtti. İmamoğlu, “mültecilerin mevcut envanterinin çıkarılıp, kadın ve çocuklara dair koruma programı oluşturacaklarını” söyledi.





‘Erdoğan’dan randevu talep edeceğim’





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep edeceğini ve Erdoğan’ın da olumlu ifadeler kullandığını dile getiren İmamoğlu, “Uzlaşmak için uzattığım elin karşılılık bulacağını düşünüyorum” dedi.





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle açılan davayı değerlendiren Ekrem İmamoğlu, “Siyasi bir hareket, bir tehdittir. Bir arkadaşım ve yol arkadaşım olarak Kaftancıoğlu’nun yanındayım” diye konuştu.





“Bu hareket 23 Haziran’dan ders almadım demektir”





Belediye başkanlarının belediye şirketlerine atama yetkisinin belediye meclislerine devredilmesini öngören bakanlık genelgesini eleştiren İmamoğlu, “Bu hareket 23 Haziran’dan ders almadım, almıyorum demektir” ifadelerini kullandı.





İBB yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın isimlerle çalışıp çalışmayacağı sorulan İmamoğlu, “Eş, dost, akrabaya dur diyeceğiz. 3-5 vakıf yerine kamu yararını gözeten vakıf ve derneklerle çalışacağız” dedi.





“Kim azınlık kim değil?”





Gezi Parkı eylemlerine yönelik davayla ilgili soruya da “İddialar gerçeği yansıtmıyor” cevabını veren İmamoğlu, “bazı savcıların Türkiye’de bile olmadığını ama terör soruşturması yürüttüklerini” söyledi.





İmamoğlu, azınlıklara dair bir soruya “Gençliğimde 11 yıl Ermeni mimarla çalıştım. İstanbul’u benden daha iyi biliyordu. Kim azınlık, kim değil?” şeklinde cevap verirken LGBTİ Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasına dair de “Her bireyin vatandaşın yaşam haklarına saygı duyan bir bilinçteyiz” dedi.