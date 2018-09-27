Samanyolu Haber /Spor / UEFA Kararını verdi .... Türkiye'ye büyük şok... /27 Eylül 2018 16:23

UEFA Kararını verdi .... Türkiye'ye büyük şok...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke belli oldu

SHABER3.COM

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıda  2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke için oylama yaptı Oylama sonunda Türkiye bir kez daha hüsrana uğradı. Almanya oylamayı kazandı 



Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için Almanya ve Türkiye'nin yarıştığı oylamada kazanan taraf Almanya oldu. Böylece son olarak 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Almanya 18 yıl sonra yeniden büyük bir turnuva düzenleyecek.

Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi.

İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.

Oy dağılımının 12'ye 4 olduğu belirtildi.
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