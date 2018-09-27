Samanyolu Haber /Gündem / Türk Telekom'u Çinlilere mi satacaklar? /27 Eylül 2018 18:29

Türk Telekom'u Çinlilere mi satacaklar?

Çinli Tatwah Smartech şirketinin Türk Telekom'un yüzde 55'ine sahip olması öngörülen SPV'yi almak istediği belirtildi

SHABER3.COM

Türk Telekom, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin şirketteki yüzde 55 hissesinin satışına ilişkin haberler yayınlandığı ancak bu konuda kendilerine bildirilmiş herhangi bir güncel gelişmenin bulunmadığını duyurdu.

Bloomberg ajansı, Çinli Tatwah Smartech şirketinin Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine sahip olması öngörülen SPV’yi satın almak istediği iddia etti.

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bugün bazı medya sitelerinde, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin Türk Telekomünikasyon AŞ'deki yüzde 55 hissesinin satışına ilişkin haberler yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ancak bu haberlerde belirtilen konuda şirketimize bildirilmiş herhangi bir güncel gelişme bulunmamaktadır. Bu konuda şirketimize iletilen bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi
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