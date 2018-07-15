Samanyolu Haber /Ekonomi / Ucuz soğan ve patateste 'karne' dönemi /15 Temmuz 2018 03:06

Ucuz soğan ve patateste 'karne' dönemi

Şok marketler zinciri, uygun fiyatlı patates ve soğan satışlarına kilo sınırı getirdi.

SHABER3.COM

2011’in Ağustos ayında Yıldız Holding yani Ülker tarafından Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alınan, gıda perakende zinciri ŞOK Marketler Tic. A.Ş. son aylarda yükselen patates ve kuru soğan fiyatlarına karşı bir kampanya başlattı.

Müşterisine “uygun fiyatı” sunmayı amaçlayan ŞOK Marketler, 14 Temmuz’dan itibaren yeni mahsul Afyon patatesi ve Amasya kuru soğanın kilosunu 1,99 TL’den müşterilerine sunuyor. Ancak Şok marketlerin, uygun fiyatlı patates ve soğan satışlarına kilo sınırı getirmesi dikkat çekti. Markete giden vatandaşlar reyonların yanında "Sayın Müşterilerimiz; Tüm müşterilerimizin faydalanması için soğan satışımız 2 kg  ve patates satışımız 4 kg ile sınırlıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz'' uyarısı yer alıyor.

?ŞOK'un uygulaması sosyal medyada, 1942'de ekmeğe ve 1980 döneminde margarin ve tüpe karne uygulanmasına benzetildi.



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