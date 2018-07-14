İsrail'den Gazze'ye büyük hava saldırısı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Hamas'a ait olduğu iddia edilen 40'tan fazla hedef vurulurken, İsrail'in güneyine 90'dan fazla roket atıldığı açıklandı. 2 Filistinli çocuk İsrail saldırısında öldürülürken, en az 4 İsrailli de yaralandı.





İsrail ordusu 2014'teki Hamas-İsrail savaşından bu yana Gazze'ye en şiddetli gündüz hava saldırısını gerçekleştirdi.



İsrail saldırısında 15 ve 16 yaşlarındaki iki Filistinli çocuk ölürken, Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail saldırlarında en az 14 kişinin yaralandığını duyurdu.





Görgü tanıkları İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait bir polis ve güvenlik yerleşkesine yakın olan inşaat halindeki bir binaya 4 bomba attığını ve binanın yıkıldığı söyledi. Binanın yanında bir park bulunuyordu. Çocukların bu saldırıda öldüğü açıklandı.





NETANYAHU: KORUYUCU HAT OPERASYONU'NDAN BERİ HAMAS'A EN SERT DARBEYİ VURDUK







İsrail gün boyunca Gazze'de Hamas'a ait 40'tan fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.





Vurulan yerler arasında tüneller, lojistik merkezler ve Hamas'a ait bir müfreze karargahı olduğu belirtildi.





?Başbakan Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada " Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve diğer yetkililerle görüşerek Hamas terörizmine karşı sert şekilde hareket kararı aldık. Ordu, Hamas'a 'Koruyucu Hat Operasyonu'ndan beri en büyük darbeyi vurdu. Gerekli görülmesi halinde saldırılarımızın şiddeti artacak" dedi.







İsrail'in 7 Temmuz 2014'te "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altında başlatılan ve 51 gün süren saldırılarında 551'i çocuk 2158 Filistinli ölmüş, 11 binden fazla kişi de yaralanmıştı.





GAZZE'DEN İSRAİL'İN GÜNEYİNE 90 ROKET ATILDI, 4 İSRAİLLİ YARALI





Filisitnli grupların ise yanıt olarak İsrail'in güneyine 90 füze attığı ve bunun sonucunda Sderot'ta 4 İsraillinin yaralandığı açıklandı.





İsrail'de 140'tan fazla siren duyulduğu belirtilirken atılan roketlerin 16'sının Demir Kubbe adlı hava savunma sistemince engellendiği belirtildi.





CUMA GÜNÜ VURULAN BİR FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜ





Cuma günü binlerce Filistinli Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında toplanmış, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli çocuk Osman Rami Hillis ölmüştü.





Gazze Sağlık Bakanlığı dün eylem sırasında vurulan 20 yaşındaki bir Filistinlinin bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.





Protestoların başladığı 30 Mart'tan bu yana tamamına yakını silahsız 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateşte öldürüldü.





FİLİSTİNLİ YETKİLİ: İSRAİLLE GAZZELİ GRUPLAR ATEŞKESTE ANLAŞTI





Diğer taraftan Reuters'e konuşan bir Filistinli yetkili Gazze'deki silahlı gruplarla İsrail'in ateşkes yapılmasında anlaştığını öne sürdü.





Adını vermek istemeyen yetkili " Son yaşanan gerginliği sona erdirmek için Mısır'ın ve uluslararası çevrelerin çabaları başarılı oldu" dedi.





Konu hakkında Netanyahu'nun sözcüsü yorum yapmayı reddetti.