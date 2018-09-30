Samanyolu Haber /Gündem / Üçüncü havalimanında bir 'iş kazası' daha: Ambulanslar sessiz sedasız gelip gidiyor /30 Eylül 2018 01:16

Üçüncü havalimanında bir 'iş kazası' daha: Ambulanslar sessiz sedasız gelip gidiyor

Üçüncü havalimanı şantiyesindeki 'iş kazası'nda araçta sıkışan 2 işçi yaralandı. Ambulansların havalimanı şantiyesine sessizce geldiği ve jandarmaların işçileri kaza yerinden uzaklaştırdığı belirtildi.

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İnşaat İşçileri Sendikası'nın Twitter'dan paylaştığı bilgiye göre, üçüncü havalimanı şantiyesindeki kazada araçta sıkışan 2 işçi yaralandı. Ambulansların havalimanı şantiyesine sessizce geldiği ve jandarmaların işçileri kaza yerinden uzaklaştırdığı belirtildi.

İnşaat-İş, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarında "Şantiyede şu an: Yine, yine bir iş "kazası"! Arabada sıkışan 2 işçi arkadaşımız yaralandı. Jandarmalar herkesi olay yerinden uzaklaştırırken ambulanslar yine sessiz sedasız geldi. Havalimanındaki işçilerin sesini duyun! Burada olan burada kalıyor, kimsenin haberi olmuyor. Sessizce gelip alıyorlar arkadaşlarımızı. #KöleDeğiliz" dedi.
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