Üçüncü havalimanında bir 'iş kazası' daha: Ambulanslar sessiz sedasız gelip gidiyor

İnşaat İşçileri Sendikası'nın Twitter'dan paylaştığı bilgiye göre, üçüncü havalimanı şantiyesindeki kazada araçta sıkışan 2 işçi yaralandı. Ambulansların havalimanı şantiyesine sessizce geldiği ve jandarmaların işçileri kaza yerinden uzaklaştırdığı belirtildi.





İnşaat-İş, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarında "Şantiyede şu an: Yine, yine bir iş "kazası"! Arabada sıkışan 2 işçi arkadaşımız yaralandı. Jandarmalar herkesi olay yerinden uzaklaştırırken ambulanslar yine sessiz sedasız geldi. Havalimanındaki işçilerin sesini duyun! Burada olan burada kalıyor, kimsenin haberi olmuyor. Sessizce gelip alıyorlar arkadaşlarımızı. #KöleDeğiliz" dedi.