Üç gün dayandı... Bilal Erdoğan'ın Okçular Vakfı kapanıyor

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını 23 Haziran seçimlerinde kaybetmesinin ardından belediyelerin para aktardığı vakıflarda çözülmeler yaşanıyor.







artigercek.com'da yer alan haberde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak firmaların zarar etmesiyle birlikte vakıf ve derneklere aktarıldığı öne sürülen ödeneklerin tartışıldığı günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, daha göreve başlamadan Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyetinde olduğu Okçular Vakfı'nın Yönetim Kurulu, vakıf çalışanlarına dün itibariyle faaliyetlerini sonlandırdığını tebliğ ettiği iddia etti.





İBB bünyesinde hazırlanan yemeklerin gittiği dernekte pazartesi günü öğle yemeği de verilmedi. Başkanlığını Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Ali Haydar Yıldız'ın üstlendiği vakfın internet sitesi de son olarak 27 Mayıs'ta güncellendi. Etkinlik takviminde ise herhangi bir duyuru bulunmuyor.





On4 TV muhabiri Burcu Eken'in paylaştığı mesajda vakfın kapatılma gerekçesi olarak İBB Başkanlığı görevine gelen Ekrem İmamoğlu ile birlikte aktarılan kaynağın kesilmesi gösterildi.







