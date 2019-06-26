Samanyolu Haber /Gündem / Üç gün dayandı... Bilal Erdoğan'ın Okçular Vakfı kapanıyor /26 Haziran 2019 12:41

Üç gün dayandı... Bilal Erdoğan'ın Okçular Vakfı kapanıyor

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından aktarılan paranın kesilmesiyle birlikte Bilal Erdoğan'ın Okçular Vakfı'nın kapanacağı belirtiliyor.

SHABER3.COM

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını 23 Haziran seçimlerinde kaybetmesinin ardından belediyelerin para aktardığı vakıflarda çözülmeler yaşanıyor.

artigercek.com'da yer alan haberde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak firmaların zarar etmesiyle birlikte vakıf ve derneklere aktarıldığı öne sürülen ödeneklerin tartışıldığı günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, daha göreve başlamadan Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyetinde olduğu Okçular Vakfı'nın Yönetim Kurulu, vakıf çalışanlarına dün itibariyle faaliyetlerini sonlandırdığını tebliğ ettiği iddia etti.

İBB bünyesinde hazırlanan yemeklerin gittiği dernekte pazartesi günü öğle yemeği de verilmedi. Başkanlığını Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Ali Haydar Yıldız'ın üstlendiği vakfın internet sitesi de son olarak 27 Mayıs'ta güncellendi. Etkinlik takviminde ise herhangi bir duyuru bulunmuyor.

On4 TV muhabiri Burcu Eken'in paylaştığı mesajda vakfın kapatılma gerekçesi olarak İBB Başkanlığı görevine gelen Ekrem İmamoğlu ile birlikte aktarılan kaynağın kesilmesi gösterildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Üç gün dayandı... Bilal Erdoğan'ın Okçular Vakfı... Sonraki Haber >>

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

Ver mehteri....

Ver mehteri....

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu'ndan ilk sözler...

İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu'ndan ilk sözler...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:23:31