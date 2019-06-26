Açlık sınırı asgari ücretin üstüne çıktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre; dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin 67 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 733 TL oldu. Yaklaşık üç aydır Türk-İş tarafından açıklanan bu veri bu ay da asgari ücretin üstünde kaldı. Son yayımlanan veriye göre, ödenen 2 bin 20 liralık asgari ücret, açlık sınırının 47 TL altında...







Türk-İş, Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2.67 azaldığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 067 lira, yoksulluk sınırının ise 6 bin 733 lira olduğunu açıkladı. Türkiye’de asgari ücretli bir vatandaş 2 bin 20 TL asgari ücret alıyor. Açıklanan bu rakam ile birlikte asgari ücret açlık sınırının 47 TL altında...





Geçen yıl haziranda açlık sınırı 1,714 lira, yoksulluk sınırı ise 5 bin 584 lira; mayıs ayında ise açlık sınırı 2 bin 124 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 919 liraydı.





Türk-İş açıklamasında, “Mevsim şartlarının etkisiyle bu ay sebze-meyve fiyatlarında görülen gerileme gıda için yapılması gereken harcama tutarını olumlu etkiledi ve bir önceki aya göre yapılması gereken harcama 57 TL azaldı” denildi.





Haziranda düşüş gösterse de gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 126 TL ve bir önceki yılın aynı ayına göre 353 TL artış göstermiş durumda.





Türk-İş verilerine göre, geçen y 7.81 TL olan sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6.83 TL’ye geriledi. Geçen ay 6.83 TL olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 6 TL’ye geriledi. Meyve ortalama kilogram fiyatı ise bu ay 7.73 TL olurken bu tutar geçtiğimiz ay 9.14 TL olarak hesaplanmıştı.





TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.



