Twitter'dan yaş sınırı: Artık engelliyor



Sosyal medya devi, 13 yaşından önce kaydolan kullanıcıları, engelleme kararı aldı.



13 yaşından önce Twitter'a kaydolan üyeler siteye erişemediklerini söyledi. Twitter, ister kullanıcıların kaydolurken doğum tarihlerini girmiş olsun ister daha sonra profillerine eklemiş olsalar da yine de siteden engellendiklerini belirtti.



Engellenenler arasında bir gazeteci de bulunuyor. Kanadalı gazeteci Tom Yun, Twitter tarafından engellendi.



Twitter'ın engellenen kullanıcılara verdiği mesajda, “Twitter hesabı oluşturmak için en az 13 yaşında olmanız gerekiyor. Siz ise bu yaş şartlarını karşılamıyorsunuz ”ifadesi yer alıyor.



Twitter önceden de 13 yaş veya üzeri oması şartını uyguluyordu. Fakat Genel Veri Koruma Yönetmeliği 13 yaş altı internet kullanıcılarını korumak için üzerine yeni kurallar getirdi.



Yeni düzenleme ile birlikte Twitter , 13 yaşın altındayken Twitter’ı kullanarak içerik paylaşan bir kullanıcının içeriğini yasal olarak tutma hakkına sahip değil.



Motherboard’a açıklama yapan Twitter, kullanıcının 13 yaşına girmeden önce veya sonra paylaştığı içerikleri birbirinden ayıramadığını, bu yüzden de 13 yaşından önce Twitter’a kaydolan herkesin erişimini engellediğini paylaştı.



Bir süre önce Whatsapp da benzer bir uygulamaya imza atmıştı. Şirket, 25 Mayıs'tan itibaren Avrupalı kullanıcılara WhatsApp'ı kullanmak için 16 yaşından büyük olduklarını doğrulama zorunluluğu getirmişti.





