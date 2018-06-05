Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'dan yaş sınırı: Artık engelliyor /05 Haziran 2018 20:03

Twitter'dan yaş sınırı: Artık engelliyor

Mayıs ayında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında Twitter artık kullanıcılara yaş sınırı getiriyor.

SHABER3.COM


Sosyal medya devi, 13 yaşından önce kaydolan kullanıcıları, engelleme kararı aldı.

13 yaşından önce Twitter'a kaydolan üyeler siteye erişemediklerini söyledi. Twitter, ister kullanıcıların kaydolurken doğum tarihlerini girmiş olsun ister daha sonra profillerine eklemiş olsalar da yine de siteden engellendiklerini belirtti.

Engellenenler arasında bir gazeteci de bulunuyor. Kanadalı gazeteci Tom Yun, Twitter tarafından engellendi.

Twitter'ın engellenen kullanıcılara verdiği mesajda, “Twitter hesabı oluşturmak için en az 13 yaşında olmanız gerekiyor. Siz ise bu yaş şartlarını karşılamıyorsunuz ”ifadesi yer alıyor.

Twitter önceden de 13 yaş veya üzeri oması şartını uyguluyordu. Fakat Genel Veri Koruma Yönetmeliği 13 yaş altı internet kullanıcılarını korumak için üzerine yeni kurallar getirdi.

Yeni düzenleme ile birlikte Twitter , 13 yaşın altındayken Twitter’ı kullanarak içerik paylaşan bir kullanıcının içeriğini yasal olarak tutma hakkına sahip değil.

Motherboard’a açıklama yapan Twitter, kullanıcının 13 yaşına girmeden önce veya sonra paylaştığı içerikleri birbirinden ayıramadığını, bu yüzden de 13 yaşından önce Twitter’a kaydolan herkesin erişimini engellediğini paylaştı.

Bir süre önce Whatsapp da benzer bir uygulamaya imza atmıştı. Şirket, 25 Mayıs'tan itibaren Avrupalı kullanıcılara WhatsApp'ı kullanmak için 16 yaşından büyük olduklarını doğrulama zorunluluğu getirmişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter'dan yaş sınırı: Artık engelliyor Sonraki Haber >>

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

MİT ve Ankara Başsavcılığı BYLOCK`ta evrakta sahtecilik yapıyor`

MİT ve Ankara Başsavcılığı BYLOCK`ta evrakta sahtecilik yapıyor`

AKP Bedelli Askerliği seçim malzemesi yapmaya devam ediyor

AKP Bedelli Askerliği seçim malzemesi yapmaya devam ediyor

Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği

Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği

Otomobiliyle gömüldü

Otomobiliyle gömüldü

AKP'li Başkan oy vermeyecek olanları işten atacak

AKP'li Başkan oy vermeyecek olanları işten atacak

Promter bozulunca 1 dakikalığına sustu...

Promter bozulunca 1 dakikalığına sustu...

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:00:50