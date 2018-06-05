Samanyolu Haber /Gündem / SONAR’ın anketinde sonuçlar bıçak sırtı /05 Haziran 2018 19:57

SONAR’ın anketinde sonuçlar bıçak sırtı

2015’teki cumhurbaşkanlığı seçimini doğru tahmin eden SONAR Araştırma Şirketi, 26 ilde 3 bin kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.

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Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma Şirketi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçlarını yayınladı. Ankete göre Muharrem İnce oylarını rekor bir şekilde arttırdı. Cumhuriyet gazetesinde yer verilen habere göre anket 29 Mayıs - 3 Haziran 2018 tarihleri arasında, 26 ilde, 3000 kişi ile gerçekleştirildi.

İLK TURDA ADAYLAR KAÇ OY ALACAK

SONAR'ın araştırmasında 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48.30, Muharrem İnce'nin yüzde 31.40, Meral Akşener'in yüzde 9.50, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8.20, Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 2.10 ve Doğu Perinçek'in yüzde 0.50 oy alacağı tahmin edildi.

İNCE İKİ HAFTADA 10 PUAN YÜKSELDİ TESPİTİ

Araştırmada "Muharrem İnce, son iki haftada 10 puan yükselmiş görünüyor. Bu yükselme, Bülent Ecevit'in 1977 yılında yakaladığı yükselmeden sonra CHP'nin ulaştığı en yüksek oy oranı, olarak değerlendiriliyor.

PARTİLER KAÇ OY ALIYOR

SONAR'ın anketine göre 24 Haziran’da Cumhur İttifakı yüzde 49.3, Millet İttifakı yüzde 39.5, HDP yüzde 10 oy alıyor.

Cumhur İttifakı içinde AKP'nin oyu yüzde 42.2 MHP'nin ise yüzde 7.1 gözüküyor.
Millet İttifakı'nda ise CHP yüzde 28.2, İYİ Parti yüzde 9.2 Saadet Partisi ise yüzde 2.1 oy alıyor.

İKİNCİ TURDA NE OLACAK

SONAR'ın yaptığı ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ve adayların Erdoğan ile İnce olması durumu da araştırıldı.

Buna göre 8 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Erdoğan'ın yüzde 53.7, İnce'nin ise yüzde 46.3 oy alacağı tahmin ediliyor.

SONUÇ BÖLÜMÜ

Anketin sonuç bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı: "Bu bulgulara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2. tura kalacaktır. Recep Tayyip Erdoğan’ın %40’ın üzerinde bir oy oranı ile ilk turun birincisi olacağı kesindir. Araştırmada çıkan sonuçlara göre Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ile finale kalacak isim olacaktır."
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