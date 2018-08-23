Twitter'da küfrettiği kişi NASA yetkilisi çıktı, stajını kaybetti









Naomi H. adlı kullanıcı, staja kabul edilişini, Twitter'da "Herkes lanet olası çenesini kapasın. (Shut the f…. up) NASA'da staja kabul edildim" diye müjdeledi.





Mesaj, Twitter'da çok ilgi görünce NASA'dan da sorumlu Ulusal Konseyi üyesi Homer Hickam, Naomi H'ye "Kullandığınız dile dikkat edin" diye cevap yazdı.





Naomi H, kim olduğunu bilmediği Hickam'a "Sen benim p….i ve t…. yala. Ben NASA'da çalışıyorum" diye cevap verdi.



