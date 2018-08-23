Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Eğer azledilirsem piyasalar çöker /23 Ağustos 2018 16:38

Trump: Eğer azledilirsem piyasalar çöker

ABD Başkanı Donald Trump eski kişisel avukatı Michael Cohen ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un mahkemede suçlanması sonrası ABD medyasında başlayan 'azil süreci' (impeachment) tartışmaları hakkında konuştu. Fox televizyonuna konuşan Trump "Eğer herhangi bir zamanda azledilirsem piyasa çöker" dedi.

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Fox and Friends adlı televizyon programında konuşan Trump "Harika iş çıkartan birini nasıl azledebilirsiniz bilemiyorum. Şunu söyleyebilirim eğer herhangi bir zamanda azledilirsem bence piyasa (ABD ekonomisi) çöker. Herkes yoksullaşır ve olamayacağını düşündüğünüz rakamlar görürsünüz" dedi.

Trump, eski kişisel avukatı Michael Cohen'in federal mahkemede ABD seçim kampanyası finansmanı kanunlarını Başkan'ın emri ile ihlal ettiğini kabul etmesi sonrası ABD medyasında Trump'a yönelik azil sürecinin başlayabileceği tartışmalarının ortaya çıkması üzerine bu açıklamayı yaptı.

Röportajda Trump ayrıca Cohen'in savcılıkla işbirliğine gitmesini eleştirdi. Yargılanmaları sırasında ceza indirimi karşılığında hükümetle işbirliği yapılmasının 'yasa dışı' olması gerektiğini söyleyen Trump hükümetle işbirliğine karar veren bu kişilerin 'hikayeler uydurduğunu' ve 'yalan söylediğini' savundu.

Trump'ın eski avukatı Cohen mali yolsuzluk ve seçim kampanyasına hile karıştırmakla suçlandığı davada itirafçı olmayı kabul etmiş, Trump'la cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Karen McDougal ve Stormy Daniels'a 'bir siyasi adayın isteği üzerine sus payı ödediğini' kabul etmişti.

Manafort ise vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı davada jüri tarafından hakkındaki 18 suçlamanın 8'inden suçlu bulunmuştu.
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