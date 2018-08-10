Twitter'da Berat Albayrak rüzgarı: 'Bir şey anlamadıysanız sorun sizde değil'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Modeli"ni "tanıttığı" sunumun ardından sosyal medya platformu Twitter'da gündem oldu.





Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Albayrak'ı, "Yeni Ekonomik Model" adı altında yaptığı sunumda kayda değer hiçbir şey anlatmamakla ve sorumsuzlukla suçladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın, sunum sırasındaki ciddiyetsiz tavrına ve Türkçe hatalarına işaret eden bazı kullanıcılar ise, dinleyici sıralarında oturan büyük sermaye gruplarının temsilcilerine "Böyle birini işe alır mıydınız?" sorusunu yöneltti.



















