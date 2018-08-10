Samanyolu Haber /Gündem / AKP Tarikat ve Cemaatleri Diyanete bağlamak için çalışma başlattı /10 Ağustos 2018 19:59

AKP Tarikat ve Cemaatleri Diyanete bağlamak için çalışma başlattı

DİB BAŞKANI ERBAŞ SİNYALİNİ VERDİ: SÖZ DİNLEMEYEN TARİKAT VE CEMAATLERE OPERASYON, DİNLEYENE REHBERLİK!

SHABER3.COM

Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Ali Erbaş, tarikat ve cemaatlerin tek çatı altında toplanacağını açıkladı. Bazı tarikat ve cemaatlerin boyutundan daha çok iktisadi, siyasi hatta güvenlik boyutlarının ve küresel bağlantılarının bulunduğunu iddia eden Erbaş, ileri de bunlara yapılacak operasyonlar için kapı aralamış oldu.

AKP'nin yayın organına dönüşen Anadolu Ajansı’na konuşan Erbaş, “Dinin sivil yapısına gölge düşürmeyecek, özgürlüklere halel getirmeyecek ve din güvenliğini sağlayacak bir kontrol ve rehberlik mekanizması kurulmalıdır.” diyerek, bu tip tarikat ve cemaatlerin ise tek merkezden kontrol edileceği ve rehberliğe tabi tutulacağını kabul etti.

 
Erbaş, tarikat ve cematlerin tek çatı altında toplamaya yönelik çalışma ya da hukuki düzenlemenin doğru dini bilgi ve samimi gayretle faydalı çalışmalar yapan oluşumları olumsuz etkilemeyecek ve rehberlik edecek şekilde yapılması gerektiğini de aktardı.

Erbaş, güncel popülist, gelişi güzel tartışma ve mülahazaların ötesinde, tarikat ve cemaatlerin birer sosyal gerçeklik olarak toplumsal ve dini işlevleri, din istismarının sebepleri ve etkileri, bu alandaki hukuki boyutun ve ideal tutumun nasıl olması gerektiği gibi konuların etraflıca ele alınması gerektiğini de belirtti.

Erbaş’ın iddiasına göre, insanların ötelenmesi söz konusu alanı daha da karmaşık ve denetimsiz hale getirdi. Dini istismar eden gruplar için uygun bir zemin oluşmasına sebebiyet verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP Tarikat ve Cemaatleri Diyanete bağlamak için çalışma... Sonraki Haber >>

Erdoğan seçimlerden önce 'bu kardeşinize yetkiyi verin mücadele görün' demişti

Erdoğan seçimlerden önce 'bu kardeşinize yetkiyi verin mücadele görün' demişti

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

Deprem Namazda yakaladı

Deprem Namazda yakaladı

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

Şefkat Kahramanları kadınlar

Şefkat Kahramanları kadınlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:00:22