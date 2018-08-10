AKP Tarikat ve Cemaatleri Diyanete bağlamak için çalışma başlattı

Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Ali Erbaş, tarikat ve cemaatlerin tek çatı altında toplanacağını açıkladı. Bazı tarikat ve cemaatlerin boyutundan daha çok iktisadi, siyasi hatta güvenlik boyutlarının ve küresel bağlantılarının bulunduğunu iddia eden Erbaş, ileri de bunlara yapılacak operasyonlar için kapı aralamış oldu.





AKP'nin yayın organına dönüşen Anadolu Ajansı’na konuşan Erbaş, “Dinin sivil yapısına gölge düşürmeyecek, özgürlüklere halel getirmeyecek ve din güvenliğini sağlayacak bir kontrol ve rehberlik mekanizması kurulmalıdır.” diyerek, bu tip tarikat ve cemaatlerin ise tek merkezden kontrol edileceği ve rehberliğe tabi tutulacağını kabul etti.









Erbaş, tarikat ve cematlerin tek çatı altında toplamaya yönelik çalışma ya da hukuki düzenlemenin doğru dini bilgi ve samimi gayretle faydalı çalışmalar yapan oluşumları olumsuz etkilemeyecek ve rehberlik edecek şekilde yapılması gerektiğini de aktardı.





Erbaş, güncel popülist, gelişi güzel tartışma ve mülahazaların ötesinde, tarikat ve cemaatlerin birer sosyal gerçeklik olarak toplumsal ve dini işlevleri, din istismarının sebepleri ve etkileri, bu alandaki hukuki boyutun ve ideal tutumun nasıl olması gerektiği gibi konuların etraflıca ele alınması gerektiğini de belirtti.





Erbaş’ın iddiasına göre, insanların ötelenmesi söz konusu alanı daha da karmaşık ve denetimsiz hale getirdi. Dini istismar eden gruplar için uygun bir zemin oluşmasına sebebiyet verdi.