Twitter dini gruplara yönelik hakaretleri yasaklıyor

Şirket, karşılarındakini insan yerine koymayan söylemlere yönelik bu yasağın zaman içinde dini grupların dışındaki grupları da kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı.





Twitter bu kararıyla ilgili kullanıcılarının da fikrini aldı. Kullanıcılar, siyasi örgütlere ve nefret gruplarına karşı onları insan yerine koymayan bir dil kullanmaya devam edebilmek istediklerini bildirdi.





Teknoloji şirketleri bir süredir ifade özgürlüğü ile kullanıcılarını saldırılardan koruma arasında denge tutturmakta zorlanıyor.





Twitter, bu politikaya karar vermenin aylar aldığını açıkladı:





"İnsanların çevrimdışı ortamda zarar görme riskine odaklanıyoruz ve araştırmalar, karşısındakini insan yerine koymayan dilin bu riski artırdığını düşünüyoruz.





Hesaplar dondurulacak





Twitter'ın nefret söylemi politikası halihazırda kullanıcıların dini gruplar hakkındaki klişeleri kullanarak, örneğin bir dine inananların terörist olduğunu söyleyerek, korku tellallığı yapmasını yasaklıyor.





Bunun dışında nefret oluşturabilecek türden fotoğrafların kullanımı da yasak. Buna fotoğrafların üzerlerinde oynayarak insanlara hayvan özellikleri ekleyen türden fotoğraflar da dahil.





İngiltere merkezli Hope Not Hate (Nefret Değil Umut) adlı insan hakları örgütünün kampanya direktörü Matthew McGregor, bu adımın geç kalmış olduğunu söylüyor:





"Twitter, platformu nefret söylemiyle hedef almak veya insanları dini inançları nedeniyle istismar etmek isteyen kişilerden kaynaklanan bu sorunu uzun zamandır biliyordu.





"Twitter'ın bu konuda ayağını bu kadar sürümesi son derece moral bozucu.





"Öte yandan bu hamleleri geç de olsa olumlu. Şimdi insanlar bu politikanın nasıl uygulandığını görmek isteyecek."





Twitter bu paylaşımları engellemek için kullanıcıların şikayetlerinin yanı sıra yapay zekayı kullanacaklarını, yazılımlarının zararlı olabilecek paylaşımları otomatik olarak moderatörlere yönlendireceğini açıkladı.





Kuralları ihlal edenlerin hesapları dondurulacak. Fakat kural devreye girmeden önceki paylaşımlar nedeniyle hesaplar dondurulmayacak.





Twitter kısa süre önce de kuralları ihlal eden dünya liderleri ve siyasetçilerin paylaşımlarını bir uyarı ekranının arkasına saklayacağını açıklamıştı. Bu karardan önce şirket siyasetçilere istisna uyguluyordu.





Facebook'un sahip olduğu Instagram da kullanıcılarının zorbalık yapmasını zorlaştırmak için, başkalarını istismar edecek türden paylaşımlarda bulunduğunu otomatik olarak tespit ederse "Bunu gerçekten paylaşmak istiyor musunuz?" diye soruyor.





Fakat bazı ifade özgürlüğü savunucuları büyük teknoloji şirketlerinin paylaşımlara dair kurallarını sıkılaştırmasından rahatsız. Buna karşı, daha az kurala sahip Gab ve Bitchute gibi sosyal medya platformlarını kullanmayı tavsiye ediyorlar.





Trump'la zirve





Beyaz Saray Perşembe günü bir sosyal medya zirvesi düzenlemeyi ve "günümüzün çevrimiçi ortamındaki fırsatlar ve zorluklara dair sağlam bir diyalog gerçekleştirmeyi" hedefliyor.





Davetliler arasında paylaşımlarının kısıtlandığını savunan ve sansürden endişe duyduklarını söyleyen muhafazakar örgütler ve bireyler de var.





ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji liderlerini Demokrat Parti adaylarını kayırmakla suçlamış ve Twitter'a dava açılması gerektiğini söylemişti.





Twitter ise taraf tutma suçlamalarını reddetmiş ve "sağlıklı bir hizmet" sağlamaya çalıştıklarını savunmuştu.





Twitter sözcüsü bu buluşmaya çağrılıp çağrılmadıklarıyla ilgili soruya yanıt vermedi.





Facebook ise davet edilmediklerini doğruladı.





Donald Trump'a engelleme yasağı





Öte yandan ABD temyiz mahkemesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da takipçi engelleme hakkı bulunmadığına karar verdi.





Temyiz mahkemesi oy birliğiyle yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.





İlk dava, 2017'de Trump'ın engellediği yedi kişinin kendisine dava açmasıyla başlamıştı.





Temyiz mahkemesi Trump'ın bu adımının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.





Adalet Bakanlığı daha önce Trump'ın Twitter'ı kişisel amaçlarla kullandığını söylemiş ve kullanıcıları engellemesini savunmuştu.





Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı bu karar hakkında henüz bir yorum yapmadı.