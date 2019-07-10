Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'ye geldi /10 Temmuz 2019 23:13

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'ye geldi

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükelçi olarak atanan David Satterfield Ankara'ya geldi" denildi.

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ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükelçi olarak atanan David Satterfield Ankara'ya geldi" denildi. Yeni ABD Büyükelçisi Davit Satterfield güven mektubunu sunduktan sonra göreve başlayacak.

Büyükelçi Satterfield'ı Ankara'ya getiren uçak, saat 19.00'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Satterfield'ı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier karşıladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan David M. Satterfield'ın bugün itibarıyla Ankara'ya geldiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'ye hoş geldiniz!" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de göreve başlamasının ardından aynı yıl içinde Türkiye'deki görev süresi dolan ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamıştı. Bass'ın Ankara'dan ayrılmasının ardından yaklaşık 1,5 yıl Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı.

Trump, 1,5 yılın ardından 16 Şubat'ta ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için Satterfield'ın adaylığını açıklamıştı. ABD Senatosu da 28 Haziran'da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için daha önce ismi açıklanan Satterfield'ın görevini onaylamıştı.

David Satterfield kimdir?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunan David Satterfield, Dışişleri'ne 1980'de girdi. 2009 Temmuz'dan 2017 Ağustos'a kadar Sina Yarımadası Çokuluslu Güçler direktörlük görevini üstlendi. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Irak Koordinatörlüğü, danışmanlık, Mısır ve Lübnan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

Ambassador Satterfield, Arapça ve Fransızca bilmektedir.
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