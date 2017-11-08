Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter artık herkese 280 karakter /08 Kasım 2017 09:46

Twitter artık herkese 280 karakter

Twitter bugün 00:01’den itibaren karakter sınırını 140’dan 280’e çıkardı.

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 Kullanıcılar attıkları tweet’lerde 140 karakter sınırına tabi olmayacak; 280 karaktere kadar tweet atabilecek.

Twitter’dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle;
 
“Eylül ayında dünyadaki herkesin tek bir Tweet’le kendini daha kolay anlatabilmesi için 140 karakter limitini artıran bir test uygulamaya başlamıştık. Amacımız, Twitter’ı Twitter yapan hız ve özlüğü koruduğumuzdan emin olarak bu değişikliği mümkün kılmaktı. Tüm verilerin ışığında bu hedefimize ulaştığımızı ve bu değişimi düşüncelerin bir Tweet’e sığdırılmaya çalışıldığı tüm dillerde başlatacağımızı bildirmekten dolayı çok heyecanlıyız.”

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