Perinçek'ten provokatif açıklama

AKP hükümetine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekle gündem olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında provokatif bir açıklamaya imza attı.







TSK'nın Afrin'i kuşattığını ve Kandil'de de artık beyaz bayrak çekmenin tartışılmaya başlandığını söyleyen Perinçek, "Buradan HDP ve PKK saflarında olan vatandaşlara sesleniyorum. Elinizdeki o silahları atın. TSK'ya derhal teslim olun" dedi.





Perinçek Meclis'e MHP'yi geride bırakarak üçüncü parti olarak giren HDP ve ona destek veren milyonlarca vatandaşa 'terörist' suçlamasında bulundu.