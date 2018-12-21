Twitter açıkladı: Türkiye tweet sildirtmede Dünya birincisi









Euronews'in haberine göre sosyal medya platformu Twitter, 2018 yılının ilk 6 ayında gelen tweet sildirme talepleri verilerini açıkladı. Dünya çapında yasal taleplerin yüzde 73'ü sadece Türkiye'den geliyor.Yerel yasalara dayanan talepler hakkında bilgi veren Twitter, 38 ülkeden yaklaşık 12 bin yasal sildirme talebi geldiğini açıkladı. Türkiye 8.988 başvuruyla birinci sırada.





Türkiye'yi 1641 taleple Rusya izliyor. Üçüncü sıradaki Hindistan'dan gelen talep sayısı ise sadece 246. Türkiye ve Rusya bir arada tüm taleplerin yüzde 87'sini oluşturuyor.









Twitter raporunda bahsedilen taleplerin; hükümetler (kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere), ayrımcılıkla mücadele için örgütlenmiş kuruluşlar ve bireyleri temsil eden avukatlar tarafından geldiğini belirtti.



