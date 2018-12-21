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AKP'den seçim öncesi kritik YSK hamlesi
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AKP'den seçim öncesi kritik YSK hamlesi
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21 Aralık 2018 21:31
AKP'den seçim öncesi kritik YSK hamlesi
AKP'nin yasa teklifiyle YSK'de 2019'da görev süresi dolanların görev süresi 1 yıl daha uzatılacak.
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AKP'nin mini torba yasa teklifiyle YSK Başkanı da dahil olmak üzere toplam 6 üyenin Ocak 2019'da dolacak görev süresi uzatılıyor.
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