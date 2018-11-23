Rulo genişledi, kağıt azaldı, artık daha gevşek sarılıyor

Ağustosta yaşanan ekonomik dalgalanmanın ardından döviz yükselmiş, birçok üründe yüzde 60’a varan oranlarda zam yapılmıştı. En çok zamlanan ürünlerden biri de tuvalet kağıdıydı. 32’li tuvalet kağıdının fiyatı eylülde 30 liradan 60 liraya kadar yükseldi.





Posta'nın haberine göre bakanlığın denetimleriyle fiyatlar bir miktar düştü ama bu kez de firmalar başka bir yönteme başvurdu. Firmaların tuvalet kağıtlarındaki ruloları genişleterek daha az kağıt sardığı anlaşıldı.





‘EL GİRMEYEN RULOYA KOL GİRİYOR’





Habere göre tuvalet kağıtlarının bir yaprağının eni ve boyu da küçültüldü. Tuvalet kağıdının 10 santimetre olan eni, 9,5 santimetreye indirildi. Normalde 12,5 santimetre olan tuvalet kağıdının tek bir yaprağının uzunluğu da 12.3 santimetreye düşürüldü.





Firmalar en ve boydan da kısıtlamaya giderek maliyeti düşürüp kazançlarını artırmayı planlıyor.





‘GEVŞEK SARILIYOR’





Bazı tuvalet kağıtlarının gevşek sarılarak uzunluğunun azaltıldığı, bu yüzden de çabuk bittiği de belirtildi.





Durumu fark ederek sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar, şikayetlerini şöyle dile getirdi: “Rulonun genişletildiğini tesadüfen fark ettik. Önceden boş tuvalet kağıdı rulolarından anasınıfında etkinlik yapardık. Çocukların eli içine giremezdi. Şimdi kollarına kadar giriyor. Ayrıca rulonun içi genişlediği için astığımız yerden düşüyor.”