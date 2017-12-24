Tutuklular için 'tek tip kıyafet' uygulaması getirildi, 2 bin 756 kişi ihraç edildi

695 ve 696 sayılı KHK'lar ile, "anayasal düzene bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunanların duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilmesi zorunlu kılındı. Kamudan 2 bin 756 personel ihraç edildi, 115 kişinin ise görevlerine dönmesi kararlaştırıldı.





Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından kamuoyuna açıklanan "taşeron işçi" düzenlemesi de KHK'ya girdi. 696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.





Söz konusu KHK ile ayrıca, "devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu" iddia edilen yapı ve oluşumlarla irtibatı olduğu öne sürülen 6 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi. Kara, hava ve deniz kuvvetlerinde emekli olmuş veya kendi isteğiyle görevi bırakmış toplam 19 askerin rütbesi alındı.





"Hero" tişörtüyle gündeme gelmişti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan eski astsubay Gökhan Güçlü'nün duruşmaya "Hero/kahraman" tişörtüyle gelmesi tartışmalara neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti:





"15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki 'Kim bu?', 'Ben değilim' diyor. Pantolonun aynı, gömleğin aynı... Ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak."





TSK'da ihraçlar sürüyor

695 sayılı KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.





Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi, Adalet Başkanlığı'ndan 245 kişi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350, belediyelerden 169 kişi ihraç edildi.





İhraç edilenler göreve iade edildi

Bugün açıklanan 695 sayılı KHK ile daha önce görevlerinden alınan 115 kişi ise görevlerine iade edildi.





Taşeron düzenlemesi KHK'da

Kamudaki geçici personel 90 gün içinde kadroya alınacak.





Tutuklulara tek tip

696 sayılı KHK kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.





Öğrencilik ile ilişkisi kesilenler

695 sayılı KHK'da devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu iddia edilen yapı ve oluşumlarda irtibatı olduğu öne sürülen 6 kişinin öğrencilikle ilişkileri kesildi.





Vakıf kuruldu

695 sayılı KHK'da Türk Genç İşadamları Vakfı adlı vakıf kuruldu.