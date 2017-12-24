Prens 6 milyar dolar verirse serbest

Wall Street Journal gazetesinin soruşturmaya yakın Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde, dünyanın en zengin işadamlarından biri olan El Velid'in özgürlüğü için Suudi hükümeti 6 milyar dolar talep ediyor.







Ritz Carlon otelinde gözetim altında tutulan Prens El Velid'in Twitter başta olmak üzere dünyanın önde gelen birçok şirketlerinde hissesi bulunuyor. Forbes dergisine göre 18 milyar doları aşkın serveti olan El Velid Bodrum'da tatil yapmıştı.





'VERMEZSE RESMEN SORUŞTURULACAK'





Hakkında kara para aklama ve rüşvet verme iddiaları bulunan Velid'in hükümetle anlaşmaya gitmemesi halinde savcıların resmi soruşturma açması bekleniyor.





Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım'da yayımlanan kararname ile "Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu" kurulmuştu. Komisyon; tutuklama ve mal varlığına el koyma ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.





?Komisyonun kurulmasının ardından başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.