Tutuklu Gazeteci Nur Ener'e cezaevinde anne-babasız nikâh...

2 ay önce tutuklanan Yeni Asya gazetesi Muhabiri Nur Ener’in Nişanlısı Recep Kılınç daha önce nikah günü almışlardı. Ancak Ener'in tutuklanması nikahı erteletmişti. Ancak nişanlı çiftler cezaevi yönetimine başvurup nikahlarını cezaevinde kıydırdılar





















Ailelerin katılamadığı nikah buruk geçse de Recep Kılınç yaklaşık iki aydır göremediği nişanlısını görebilmenin mutluluğuyla yaşadığı duyguları şöyle anlattı;





”İki aydır ilk kez görüşebildik. Ağlamamak için ikimizde kendimizi zor tuttuk. Hiç kimse bu şartlarda evlenmek istemez ama biz bu şartlarda evlenmek zorunda kaldık. Cezaevinde de olsa bu bizi çok mutlu etti. Bu zor günleri inşallah beraber atlatacağız. Umarım eşim Nur, biran önce özgürlüğüne kavuşur ve biz o hayalini kurduğumuz yuvada beraber yaşamaya devam ederiz. Nur, cezaevindeki herkesin bizler için dua ettiğini söyledi. Bizler için bu süreçte tanıdık tanımadık birçok insan dua etti, etmeye devam ediyor. Allah razı olsun.”





Yalanlar ve iftiralar er geç açığa çıkacak





Recep Kılınç Nur Ener’le nikâh dahil yaklaşık 10 dakika görüşebildiğini anlatarak, Nur’un söylemek istediği duygularını bizimle paylaştı. Recep Kılınç’ın aktardığı bilgilere göre Nur,





“Cezaevinde unutulmaz anlar yaşıyorum. Acılarıma bugün bir acı daha eklendiğini düşünenler varsa yanılıyorlar. Cezaevinde evlenen evlendiği an eşinden ayrı nefes alan tutuklu bir gelin, nasıl sevinir diye şaşırmayın. Sevinir! Çünkü bu gelin sinesi dağlar kadar geniş, onurlu ve sözünün eri bir eşe sahip. Çünkü bu gelin baharın tüm çiçeklerini gözleriyle cezaevine getirebilecek bir anneye, babaya ve ablaya sahip. Çünkü bu gelin Yeni Asya ailesi kadar büyük, izzetli ve vefalı bir aileye sahip. İnşirahlarınızı eksik etmeyin. Yalanlar ve iftiralar er geç açığa çıkacak. O zaman ak alın, dik bir baş ile sizlere burada yaşadıklarımı yazacağım. 63 günlük tutuklu, 7 günlük gelin olarak 3 Mayıs’ta mahkemeye çıkacağım” ifadelerini kullanarak herkesten dua istedi.



