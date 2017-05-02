Kabine değişikliği kesin: MHP'den kimler kabineye girecek..

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Ahmet Takan MHP'den en az 2 en çok 4 bakanın kabineye gireceğini iddia etti. Takan ayrıca Ali Babacan'ın tekrar ekonomi yönetimine geleceğini de yazdı





Ankara kulislerinin bugünlerde çok konuştuğu şu kabine revizyonu ve yeni kabinede MHP'li Bakanlar da olacak mı olmayacak mı, mevzusu.





Oldukça güvenilir kaynağım çok iddialıydı verdiği bilgiler de gazeteciyi telaşlandıracak cinstendi.





Her nedense (!) yazmak gelmedi içimden. Zaten, çok mücbir sebepler (!) olmadıkça Bakanlar Kurulu değişikliklerini yazmak öteden beri pek hoşuma gitmez.





Hani gidecek Bakanları yazarsınız da, gelecekleri yazmak içime sinmez. Çünkü, devamlı şu sorgulamayı yaparım; yeni kabinede adı geçen yeni ismin reklamını mı yapıyorum acaba? diye...





MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin R.Erdoğan ile kurduğu gizli ittifakların ve gerçekleştirdiği gizli görüşmelerin neler olduğuna ADSIZ'ın takipçileri aşinadır. Benim için de sizler için de yeni ve şok edici bir şey yok aslında. Lafı uzatmayalım.





Sadede gelelim. Geçtiğimiz Pazar günü Hindistan'a gitmeden R.Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları okuyunca, bir de uçakta çektirilen fotoğraf kareleri medyaya düşünce, "artık yazmak farz oldu" dedim kendi kendime..





.Kabine revizyonu ve kabinede MHP'li Bakanlar olacağı iddialarının sorulması üzerine ne diyordu Erdoğan:"Kabine değişikliği teklifi Cumhurbaşkanı'nın değildir. Kabine değişikliği Hükümetindir.





Dolayısıyla Hükümetin tasarruf alanına ben tabii ki Cumhurbaşkanı olarak giremem. Şu anda gündemde böyle bir şey söz konusu değil ama ileride ne olur, ne biter onu da şu anda söylemek yanlış olur."Erdoğan'ın son cümlesi, saray kaynağımdan duyduklarımın kuvvetli teyidiydi.









Ondan sonra medyaya servis edilen uçaktaki şu brifing heyeti fotoğrafı;









MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve tam karşısında oturan (sırtı dönük) MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta...









Hindistan heyetindeki MHP'li bu 2 isim ajansların geçtiği haberlerde "sürpriz isimler" olarak nitelendirildi. Gerçekten sürpriz miydi?..Tekrar, geçtiğimiz Cumartesi günü ulaştığım kulis bilgilerine dönelim.





Saraya yakın arkadaşımla, R. Erdoğan'ın tekrar AKP'nin başına geçmesi, Bakanlar Kurulu değişiklikleri, yeni kabineye MHP girer mi girmez miyi, erken seçim olur mu olmaz mıyı konuşurken çok kesin iddialarda bulunmuştu. Şöyle özetleyebilirim:"Reis, Devlet Bahçeli ile görüştü. 4 Bakana kadar yeni kabinede MHP'ye yer verilebilinir. Devlet Bey'in son kararını bize iletmesini bekliyoruz.Devlet Bey, MHP'li isimlerin yeni kabineye girmesine onay verse de vermese de çok önemli değişiklikler olacak.





Numan Kurtulmuş, parti yönetimine Genel Başkan Yardımcılığına dönüyor. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kesinleşen gidicilerden.





Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak sallantıda, hakkındaki kesin karar verilmedi. İbrahim Kalın yüksek olasılıkla Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturur.Esas büyük sürpriz ekonomi yönetiminde olacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yerine Ali Babacan gelecek. Ali Babacan ile görüşmeler son noktasına geldi, ikna olmuş gibi."





MHP'ye önerilen Bakanlıkları sorunca da şu yanıtı aldım:"Reis, Devlet Bahçeli'ye Ekonomi Bakanlığı için Erhan Usta'nın ismini önerdi. MHP'ye teklif edilen Bakanlıklar, Millî Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı..."Kafamdaki bu bilgilerin sıcaklığıyla tekrar o uçak karesine baktım.





Erhan Usta ve kulislerde Gençlik ve Spor Bakanlığı beklediğini söyleyen Saffet Sancaklı. "R. Erdoğan herhalde MHP'li Bakan namzetlerini ısındırıyor" dedim.Hindistan gezisine katılan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın sosyal medya paylaşımlarına göz gezdirdim. Uçuş saatinden başlayarak tivit paylaşımları yapmış. Sosyal medyadaki takipçilerini, toplantılar hakkında bol Erdoğan'lı fotoğraflarla bilgilendirmiş!.. Usta'nın, sosyal medya bilgilendirmelerinin altında yer alan yorumlar ise daha da ilginçti. Bir takipçisi şöyle yazmış:"Bu kadar şey bu heyette olabilmek içindi demek. Neyse, ilk seçimde hangi heyette olacağınızı biz belirleyeceğiz."Bugün R. Erdoğan partisi AKP'ye geri dönüyor. Saray kaynakları hâlâ "erken seçim" diyor. Hatta 4 Kasım tarihini verenler bile var. Takvime baktım 4 Kasım Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi günü seçim olur mu? Bir kararname ile neden olmasın!..Eveet!.. Dedim ya; bu bir Ankara kulisi yazısı...Bildiğim, kesin diyeceğim tek şey ise, Ramazan ayından itibaren hissedilen sıcaklıklar mevsim normallerinin çook üstüne çıkacak!.

İşin gerçeğini itiraf edeyim. Aslında, saray kaynaklarından bilgiye geçtiğimiz Cumartesi günü ulaşmıştım.