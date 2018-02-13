Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklanan Kuytul Adana'dan uzaklaştırıldı /13 Şubat 2018 13:46

Tutuklanan Kuytul Adana'dan uzaklaştırıldı

Adana'da polisin Furkan Vakfı'na düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul, güvenlik gerekçesiyle Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

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Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyonda tutuklanan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 5 kişi başka kentlerdeki cezaevlerine gönderildi.

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul ile T.Y.D, İ.B, E.A. ve A.A. güvenlik gerekçesiyle Bolu ve İzmir'deki cezaevlerine sevk edildi.

Kürkçüler Cezaevi'nde bulunan Kuytul Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, diğer 4 kişi de Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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