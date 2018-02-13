Samanyolu Haber /Gündem / Ortakların arasına kara kedi girdi /13 Şubat 2018 13:54

Ortakların arasına kara kedi girdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Afrin iç siyasete malzeme olmamalı" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a "Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tayyip Erdoğan, İlker Başbuğ'un "Afrin operasyonu siyaset malzemesi yapılmasın" açıklamalarına tepki gösterdi.

'ONUN HADDİNE Mİ?'

NTV'nin aktardığına göre Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

"Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanı'ndan, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Afrin'i siyasete malzeme edenler Başbuğ'un yanındakiler. Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak."

Erdoğan'ın Başbuğ'a yönelik tepkisini aktaran bazı gazeteciler de 'Gereken cevabı alacak' ifadesinin 'Gereği yapılacak' şeklinde olduğunu belirtti.

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