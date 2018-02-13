Ortakların arasına kara kedi girdi

Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tayyip Erdoğan, İlker Başbuğ'un "Afrin operasyonu siyaset malzemesi yapılmasın" açıklamalarına tepki gösterdi.







'ONUN HADDİNE Mİ?'





NTV'nin aktardığına göre Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:





"Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanı'ndan, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Afrin'i siyasete malzeme edenler Başbuğ'un yanındakiler. Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak."





Erdoğan'ın Başbuğ'a yönelik tepkisini aktaran bazı gazeteciler de 'Gereken cevabı alacak' ifadesinin 'Gereği yapılacak' şeklinde olduğunu belirtti.



