Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklanan doktoru, Gül'ün İpek ailesinin otel ve teknesindeki tatillerini anlattı /08 Ağustos 2018 09:26

Tutuklanan doktoru, Gül'ün İpek ailesinin otel ve teknesindeki tatillerini anlattı

ByLock kullandığı suçlamasıyla tutuklanan, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde, Çankaya Köşkü’nde doktorluğunu yapan Sedat Caner, Abdullah Gül, Akın İpek’in otelinde ve yatında birlikte ailece tatil yaptığını, kendisinin de aralarında olduğunu söyledi.

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Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde, Çankaya Köşkü’nde doktorluğunu yapan Sedat Caner, Hizmet hareketine yakın olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 2 Ağustos’ta tutuklanan, Bank Asya’da para arttırımı yapmak ve ByLock kullanmakla suçlanan Caner, savcılık sorgusunda önemli açıklamalar yaptı.
 
Cumhuriyet‘in haberine göre, Caner, Abdullah Gül’ün Akın İpek’le birlikte ailece tatil yaptığını, yine İpek’in yatıyla Yunanistan’ın Sisam adasına tur gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sedat Caner, İngiltere’de yaşayan işadamı Akın İpek’le irtibatını anlatırken şu bilgileri verdi:

“Marmaris’te Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde tatil için 2-3 günlüğüne gidilmişti. Ben de heyetteydim. Akın İpek de orada Cumhurbaşkanımızı karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül ve ailesi, Akın İpek’e ait olan Angel/S Peninsula isimli otelinde tatil için bulunuyordu. Hep beraber orada tatil yaptık. Akın İpek’in yatları vardı. Bu yatlardan biriyle Sisam adasına bir tur yaptık. Teknede ben, korumalar, Akın İpek, Tekin İpek, Cumhurbaşkanı Gül ve ailesi vardı. Akın İpek’i ben, o tatil ve teknede kaldığımız bu süreçte tanıdım. Kendisi bize hitaben ne iş yaptığımızı sordu. Biz de Cumhurbaşkanı’nın doktoru olduğumuzu söyledik. Lobi barda alkolsüz içkilerden tükettik. Akın İpek Ankara’ya döndükten sonra İpek ailesi üyeleriyle resepsiyonlarda bir araya geldik ve kendisi ile özel dini ve benzeri günlerde mesajlaşma şeklinde temasımız oldu.”

BYLOCK’LU TELEFONLAR CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN…

Caner, haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddiasını reddetti. Cumhurbaşkanı doktoru olduğu dönemde Köşk’ün bilgi işlem müdürlüğünden kendilerine kullanmaları için telefon verildiğini söyleyen Caner, “Bana verilen telefonda birçok uygulama yüklüydü. Hatta EDİS Başkanı ile görüştüğümüzde neden bu kadar uygulama var telefonumuzda diye sorduğumuzda bunlar gerekli uygulamalar dedi. Köşk’ten ayrıldıktan sonra bu telefonu kendi özel hattımı takarak kullandım” diye konuştu.
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