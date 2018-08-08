Samanyolu Haber /Spor / Süleymanoğlu'nun DNA'sı eşleşti... Japon Sekaı Morı'nin babası olduğu doğrulandı /08 Ağustos 2018 09:18

Süleymanoğlu'nun DNA'sı eşleşti... Japon Sekaı Morı'nin babası olduğu doğrulandı

2017’de yaşamını yitiren halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için mahkemeye başvuran Japon vatandaşı Sekai Mori’nin iddiası DNA testinde doğrulandı.

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Naim Süleymanoğlu'nun 18 Kasım'daki vefatı sonra Sekai Mori, babalık dava açmıştı. Mori'nin söz konusu davayı açmasına, Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve E. Süleymanoğlu tepki göstermişti. Mahkeme, Mori'nin iddiasına ilişkin Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak doku örnekleri alınmasına karar vermişti. Adli Tıp Kurumu'na (ATK) gönderilen dosya sonrası rapor hazırlandı.

Hürriyet'in haberine göre, raporda çıkan sonuca göre Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun kızı. Raporunun, dava dosyasına girmesi ile birlikte Mori de yasal mirasçı vasfını almış olacak. İkinci aşamada ise mirasın paylaşımına geçilecek.

Sekai Mori dışında, Süleymanoğlu'nun ikisi İstanbul'da biri Ankara'da yaşayan üç çocuğu daha bulunuyor.
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