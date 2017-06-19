TUSKON gitti Afrika pazarı bitti!

Dünyanın en hızlı gelişen pazarlarına ev sahipliği yapan Afrika’da Türk iş dünyasının pastadan aldığı pay her geçen gün azalıyor. Kara Kıta'nın ekonomisi Çin'in eline geçiyor. Türkiye'yi Afrika'ya sokan Hizmet Hareketi'nin derneklerine yönelik kıskaç ve TUSKON'un faaliyetlerinin yok edilmesiyle Afrika Pazarı tamamen kaybedilme noktasına ilerledi. Hükümet'in Tuskon'un önünü kesmeye başladığı tarih sayılan 2012'den itibaren Türkiye'nin Afrika pazarındaki gerilemesi de başladı.





İhracatta hedef pazarlardan birisi olan Afrika'da, pek çok ülke payını artırırken Türkiye kayıp yaşıyor. 2013 yılında Afrika'ya 14.1 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye, geçen süre içinde bu rakamın oldukça gerisinde kaldı. 2014'te Afrika'ya ihracatı 13.7 milyar dolara düşen Türkiye, 2015'te 12.4 ve 2016'da 11.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın ilk 4 ayında ise bu rakam 3.8 milyar dolar oldu. Afrika'dan yapılan ithalatla birlikte ticaret hacmi yıllık 20 milyar dolara çıkıyor.1 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip Afrika'da pazarın en güçlü oyuncusu ise Çin.





ÇİN PARASIYLA AFRİKA’DA

Çin'in Afrika ile karşılıklı ticareti yıllık 220 milyar doları geçti. 2000 yılında bu rakam sadece 10 milyar dolardı. Bununla beraber geçen yıl Çin, Afrika'ya doğrudan yatırımda ilk kez ABD'nin önüne geçti. 2016'da Afrika'ya 14 milyar dolar doğrudan yatırım yapan Çin'in bu yıl yatırımlarının 26 milyar doları bulması bekleniyor. Çin'in Afrika'ya doğrudan yatırımlarında madencilik ilk sırada yer alırken, onu inşaat, imalat ve finans sektörleri takip etti.





TUSKON TÜM PAZARI TÜRKİYE'YE GETİRİYORDU

Tuskon, Afrika'daki lobi gücü sayesinde pazarın yerli tüm büyük oyuncularını ve ekonomi yetkililerini düzenli olarak Türkiye'ye getiriyor ve yatırımcılarla oda toplantılarında buluşmalarını sağlıyordu.





Ayrıca Tuskon ve Hizmet Hareketi'ne ait Afrika'daki dernekler yerel bürokrasi tecrübeleri ve ilişkileriyle yatırımcıların önünü açıyorlardı. Ancak, 2012'den itibaren fişlemelerin başlaması nedeniyle işadamları TUSKON'la ilişkilerini kesmeye başladı ve Türkiye'nin Afrika'daki pazar ilerleyişi de durdu.