Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'ın korumaları G20 Zirvesi'nde saldıramayacak /19 Haziran 2017 19:18

Erdoğan'ın korumaları G20 Zirvesi'nde saldıramayacak

Almanya’nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek G20 zirvesi öncesinde Hamburg polisinden koruma açıklaması geldi.

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte zirvede Washington’da olduğu gibi, liderlerin korumaları ile göstericiler arasında arbede yaşanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

WASHINGTON'DAKİNE BENZER SAHNELERE İZİN VERİLMEYECEK

Hamburg Polis Müdürü Meyer, “Washington'daki gibi, Türk Cumhurbaşkanının korumalarının göstericilere müdahalesine benzer sahnelerin Hamburg'da yaşanmasına izin verilmeyecek” dedi. Meyer,  polisin böyle bir durumda hemen müdahale edeceğini söyledi.

G20 zirvesine katılacak liderlerin korumalarının polisin kullandığı yetkiye sahip olmadığını kaydeden Hamburg Polis Müdürü, korumaların sadece liderlerin güvenliğine dönük bir müdahale olması durumda devreye girebileceklerine dikkat çekti.

20 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Almanya’nın liman kenti Hamburg, 7-8 Temmuz tarihleri arasında dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin liderinin bir araya geleceği G20 zirvesine ev sahipliği yapacak. Hamburg polisi G20 zirvesi boyunca güvenliği çevre eyaletlerden gelecek takviye güçler ile sağlayacak. Zirve boyunca 20 bin polis görev yapacak. Polis, zirve süresince 7-8 bin göstericinin protesto yapmasını bekliyor. Spiegel’in bildirdiğine göre, G20 zirvesini protesto etmek amacıyla 25 dolayında gösteri başvurusu yapıldı. Gösterilere sol gruplar, otonomlar ve alternatif grupların da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önündeki göstericiler ile korumalar arasında arbede çıkmış, korumaların göstericilere saldırdığı görülmüştü.
<< Önceki Haber Erdoğan'ın korumaları G20 Zirvesi'nde saldıramayacak Sonraki Haber >>

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:49:51