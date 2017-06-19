Erdoğan'ın korumaları G20 Zirvesi'nde saldıramayacak

Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte zirvede Washington’da olduğu gibi, liderlerin korumaları ile göstericiler arasında arbede yaşanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.





WASHINGTON'DAKİNE BENZER SAHNELERE İZİN VERİLMEYECEK





Hamburg Polis Müdürü Meyer, “Washington'daki gibi, Türk Cumhurbaşkanının korumalarının göstericilere müdahalesine benzer sahnelerin Hamburg'da yaşanmasına izin verilmeyecek” dedi. Meyer, polisin böyle bir durumda hemen müdahale edeceğini söyledi.





G20 zirvesine katılacak liderlerin korumalarının polisin kullandığı yetkiye sahip olmadığını kaydeden Hamburg Polis Müdürü, korumaların sadece liderlerin güvenliğine dönük bir müdahale olması durumda devreye girebileceklerine dikkat çekti.





20 BİN POLİS GÖREV YAPACAK





Almanya’nın liman kenti Hamburg, 7-8 Temmuz tarihleri arasında dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin liderinin bir araya geleceği G20 zirvesine ev sahipliği yapacak. Hamburg polisi G20 zirvesi boyunca güvenliği çevre eyaletlerden gelecek takviye güçler ile sağlayacak. Zirve boyunca 20 bin polis görev yapacak. Polis, zirve süresince 7-8 bin göstericinin protesto yapmasını bekliyor. Spiegel’in bildirdiğine göre, G20 zirvesini protesto etmek amacıyla 25 dolayında gösteri başvurusu yapıldı. Gösterilere sol gruplar, otonomlar ve alternatif grupların da katılması bekleniyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önündeki göstericiler ile korumalar arasında arbede çıkmış, korumaların göstericilere saldırdığı görülmüştü.