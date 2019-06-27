Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜSİAD heyeti İngiltere'de /27 Haziran 2019 18:39

TÜSİAD heyeti İngiltere'de

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyetinin Londra'ya yaptığı ziyarette Türkiye ve İngiltere arasında ekonomik işbirliği için yeni yatırımlar ele alındı.

SHABER3.COM

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, İngiltere ve Türkiye arasında ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Londra'ya gitti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin başkanlığındaki heyette, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Nüket Küçükel, Serkan Sevim, Can Yücaoğlu, TÜSİAD Birleşik Krallık Ağı Başkanı Kazım Köseoğlu, TÜSİAD Londra Direktörü Hasan Turunç ve TÜSİAD AB Direktörü Nur Beler Levi yer aldı.

TÜSİAD’ın İngiltere’deki muadil kuruluşu CBI (İngiliz Endüstri Konfederasyonu) ile ortak çalışma alanları ele alındı. Heyet, CBI Genel Sekreteri Carolyn Fairbairn ile toplantı düzenlendi.

Toplantıda Brexit sonrası Türkiye-İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerin sekteye uğramadan devam edebilmesi konusunu masaya yatırdı. Toplantı sırasında ayrıca TÜSİAD-CBI ortak çalışma alanları, her iki kuruluşun da üye olduğu merkezi Brüksel’deki BusinessEurope (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu) çalışmaları, G20 gündemi ve küresel ticaret, Türkiye-AB ilişkileri ve Brexit konusundaki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TÜSİAD heyeti İngiltere'de Sonraki Haber >>

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:40:20