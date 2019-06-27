Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı koltuğa yeniden oturuyor /27 Haziran 2019 18:43

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı koltuğa yeniden oturuyor

Rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin 767 oy fark atarak tarihi bir zafer kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün mazbatasına ikinci kez kavuştu. Görevini teslim almak için Saraçhane'ye gelen İmamoğlu'nu coşkulu kalabalık karşıladı.

SHABER3.COM


31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. İmamoğlu daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasında görevi vekaletten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.



İBB ÖNÜNDE İMAMOĞLU’NU ÇOŞKULU KALABALIK KARŞILADI

İmamoğlu, önce İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı, ardından da devir teslim töreni için, Saraçhane’deki büyükşehir belediyesi binasına geldi. Burada İmamoğlu’nu muhteşem bir kalabalık karşıladı.

18.30'da başlayan devir teslim töreninde vekaletten görevi yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya görevini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını 2. kez kazanan Ekrem İmamoğlu’na devretti.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya devir teslim töreninde şöyle konuştu;

“7 Mayıs’tan bu yana vekaleten devraldığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu’na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu süre içinde birlikte çalıştığımız büyükşehir ailesine ve tüm İstanbullu hemşehrilerime sevgiler saygılar sunuyorum.”

Böylece 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde yüzde 54.21 oy ile seçilen Ekrem İmamoğlu göreve başlamış oldu.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbulluları törene davet etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı koltuğa yeniden oturuyor Sonraki Haber >>

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:39:34