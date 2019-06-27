Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı koltuğa yeniden oturuyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. İmamoğlu daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasında görevi vekaletten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.



İBB ÖNÜNDE İMAMOĞLU’NU ÇOŞKULU KALABALIK KARŞILADI





İmamoğlu, önce İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı, ardından da devir teslim töreni için, Saraçhane’deki büyükşehir belediyesi binasına geldi. Burada İmamoğlu’nu muhteşem bir kalabalık karşıladı.





18.30'da başlayan devir teslim töreninde vekaletten görevi yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya görevini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını 2. kez kazanan Ekrem İmamoğlu’na devretti.













İstanbul Valisi Ali Yerlikaya devir teslim töreninde şöyle konuştu;





“7 Mayıs’tan bu yana vekaleten devraldığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu’na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu süre içinde birlikte çalıştığımız büyükşehir ailesine ve tüm İstanbullu hemşehrilerime sevgiler saygılar sunuyorum.”





Böylece 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde yüzde 54.21 oy ile seçilen Ekrem İmamoğlu göreve başlamış oldu.





Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbulluları törene davet etmişti.