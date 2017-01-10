"Türküm ve Allah'tan başkasına baş eğmem"





MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "“Lidere saygı ayrı, yapılan yanlışa karşı durmak ayrı şeydir” dedi.





“EMRE İTAAT EDER AMA KUL OLMAZ”







Halaçoğlu şu ifadeleri kullandı:





“Bakınız arkadaşlar. Kim ne derse desin. Ne lider, ne doktrin, ülkeyi tek adam yönetimine götürecek anayasaya beni evet dedirtemez. Lidere saygı ayrı bir şey, yapılan yanlışa karşı durmak ayrı şeydir. Hele hele bu yanlış ülkenin geleceğini karartacaksa hiçbir şey buna karşı çıkmayı engelleyemez. Rahmetli Başbuğumuz davadan dönmeyle ilgili ne demişti hatırlayın. Bugün ülkemizde yürütmeyi, yasamayı ve yargıyı tek elde toplayacak bir anayasa taslağı sunuluyor. Buna rıza göstermek vatana ihanetten başka türlü vasıflandırılamaz. Şunu da hatırlatayım. Beni ülkücü olmamakla suçlayanlar için yazıyorum.Ben 1970'li yılların en çetrefilli döneminde Ülkü-bir yönetim kurulunda görev yapmış bir kişiyim. Yargılandık. Ama bu bir övünç meselesi değil, ilkeli olmak meselesidir. Beni, hayır diyeceğim için eleştirecekler sayfamdan çıksın ve takipten vazgeçsin. Ülkücü aklını kullanan bilgili insandır. Emre itaat eder ama kul olmaz. Atilla başkan gibi. Ben bir Türküm ve Allahtan başkasına baş eğmem.





Halihazırdaki Anayasanın 7. Maddesi: 'Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez' diyor. Bu madde yeni değişiklikte de aynen muhafaza edilmiş bulunuyor. Peki cumhurbaşkanına yürütme ile ilgili konularda kanun çıkarma yetkisi veriliyor. Yani Anayasaya aykırı bir işlem gerçekleştiriliyor. Sadece bu husus bile iptale ve hayır demeye yeter.”